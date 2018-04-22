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В Германии лидеры СДПГ раскритиковали курс главы МИД в отношении России
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В Германии лидеры СДПГ раскритиковали курс главы МИД в отношении России 

Газета.Ru 1 час назад
В руководстве Социал-демократической партии Германии (СДПГ) раскритиковали позицию главы немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Мааса в отношении России. Об этом пишет Die Welt am Sonntag.
Как сообщается, негативно оценивают его жесткую линию поведения по отношению к Москве премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг, ее коллега из Нижней Саксонии Штефан Вайль и зампред СДПГ Ральф Штегнер.
По их мнению, Германия должна чаще заявлять о готовности к диалогу с российской стороной, а также послать России «сигналы понимания».
Ранее министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость более жесткого курса в отношениях с российской стороной.
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