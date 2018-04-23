В ходе весеннего субботника в Академическом районе убирали парк и другие территории

Жители и работники различных учреждений Академического района активно поучаствовали в общегородском весеннем субботнике 21 апреля, закончив уборку территорий до наступления неблагоприятных погодных условий.

Главной районной площадкой общегородского субботника 21 апреля стала парковая зона «Новые Черемушки» (квартал 10С), куда самые активные жители стали подходить уже к 10 утра. Здесь была организована выдача необходимого инвентаря и обозначены участки для работы, после чего энтузиасты принялись за работу.

Также субботник прошел в ряде образовательных учреждений, а также в городской клинической больнице им. В. В. Виноградова, где за лопаты и грабли взялись врачи и медсестры.

В результате наш прекрасный Академический район чище!