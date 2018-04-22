Ещё
Зачем Разин распускал слухи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зачем Разин распускал слухи 

Кириллица 56 минут назад
Фото: Кириллица
В 1670 году Разин начал главное дело своей жизни и одно из главных событий в жизни всей Европы: Крестьянскую войну. О ней не уставали писать в иностранных газетах, за её ходом следили даже в тех странах, с которыми у России не было тесных политических и торговых связей.
Эта война уже не была походом за добычей: Разин призывал к борьбе с существующим строем, планировал идти на Москву с целью свержения, но не царя, а боярской власти. При этом он надеялся на поддержку запорожских и правобережных казаков, отправлял к ним посольства, но результата не добился: украинцы были заняты собственной политической игрой.
Тем не менее война стала всенародной. Бедняки видели в Степане Разине заступника, борца за их права, называли отцом родным. Города сдавались без боя. Тому способствовала активная агитационная кампания, проводимая донским атаманом. Используя присущую простому люду любовь к царю и набожность,
Разин распустил слух, будто с его войском следуют наследник царя Алексей Алексеевич (на деле умерший) и опальных патриарх Никон. Первые два корабля из плывших по Волге были накрыты красной и черной материей: на первом якобы находился царевич, на втором — Никон.
Расходились по всей Руси разинские «прелестные письма». «За дело, братцы! Ныне отомстите тиранам, которые до сих пор держали вас в неволе хуже, чем турки или язычники. Я пришел дать всем вам свободу и избавление, вы будете моими братьями и детьми, и вам будет так хорошо, как и мне, будьте только мужественны и оставайтесь верны», — писал Разин. Его агитационная политика была настолько успешной, что царь даже допрашивал Никона о связи того с бунтовщиками.
Кириллица: последние новости
Химическое оружие: что есть у Великобритании Почему некоторые казаки приняли ислам Отсоединиться от интернета: что будет, если Россия это сделает
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США256
Масляков резко пригрозил Светлакову
США нашли способ сдержать Россию
Захарова сообщила хорошую новость388
«Путин не ценит слабость»394
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение