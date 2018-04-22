Представлен список профессий, подходящих для необщительных людей 

В списке фигурируют должности: писатель, фермер и поэт.
Эксперты, проведя аналитическое исследование, обнародовали перечень вакансий, которые подойдут необщительным людям. Так, за основу бралась статистика Министерства труда США.
По сводкам Time, такие профессии, как: операторы сельхозтехники, изготовители форм для литья, часовщики и кольщики каменных пород, математики, экономисты, гончары, а также покрасчики, подходят интровертам.
Кроме того, в материале отмечается, что помогут избежать общения должности: оператор кузнечных станков, вальщик леса и охотник.
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