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МИД об ультиматуме Хантсмана: ошиблись страной
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МИД об ультиматуме Хантсмана: ошиблись страной 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям российского МИД Андрей Крутских в интервью газете «Коммерсантъ» прокомментировал заявление посла США в России Джона Хантсмана о том, что Вашингтон готов вернуться к вопросу о консультациях по кибербезопасности, если Москва не будет вмешиваться в выборы в конгресс Соединённых Штатов.
«Если он (посол США Джон Хантсман. — RT) всерьёз ждёт от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия», — уточнил дипломат.
При этом Крутских отметил, что, по данным американских СМИ, США как минимум 85 раз вмешивались во внутреннюю политику стран мира, включая Россию.
«Если о чём-то договариваться, то только о взаимных гарантиях. А лучше об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия. Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем», — заключил он.
Ранее Министерство внутренней безопасности США, ФБР и Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовали совместное техническое предупреждение о якобы спонсируемой правительством России программе по взлому сетевого оборудования государственных и частных компаний с целью получения информации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данные заявления «необоснованными».
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