Светлана Иванова собралась в роддом. Актриса родит в апреле!

У известной актрисы Светланы Ивановой теперь много близких и друзей в Израиле . Один из «русско-израильских знакомых» рассказал teleprogramma.pro, что звезда собирается в роддом уже в ближайшие дни. Так что, скорее всего, актриса второй раз успеет стать мамой в апреле.

Звезда сериала «Тест на беременность» улетела в Израиль с 6-летней дочерью Полиной. Любимый мужчина актрисы 56-летний режиссер и продюсер Джаник Файзиев остался работать в Москве . Светлана Иванова обожает Израиль, и периодически живет в этой стране по несколько месяцев. Правда после родов надолго она там не задержится — актрисе надо закончить работу в продолжении сериала «Тест на беременность». В Израиль на роды улетают не только знаменитости (Алсу), но и многие наши соотечественники. Вип-роды стоят дешевле, чем аналогичные в Москве, но климат ведь лучше и престижнее. Роды в роддоме известной клиники Тель-Авива «Ихилов» стоят в среднем $10 тысяч. Вип-роды в престижной клинике Москвы стоят почти в два раза дороже — около 900 тысяч рублей. Кстати, звезды говорят, что качество медицинского обслуживания и уровень обслуживания в известном московском госпитале выше, чем в Израиле. Несмотря на то, что второй ребенок Ивановой и Файзиева родится в Израиле, это не значит, что он получит гражданство страны автоматически.

Незадолго до родов Светлана Иванова сделала мелирование — теперь у звезды появились пряди «выгоревших волос». Несмотря на то, что большинство знакомых уверены у Светланы родится вторая девочка, сами родители пол ребенка не раскрывают.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1757504223300233856_183222502"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

"У меня в Израиле случилось совпадение со всем: с людьми, со страной, в правильное время, наверное, попала…" — так объясняет Иванова постоянные поездки в эту страну.

Иванова и Файзиев вместе уже семь лет, их роман начался на съемках фильма «Август. Восьмого». Файзиев тогда был женат. Режиссер прожил в браке с Линой Эспли 20 лет, у пары есть взрослые сын и дочь. Много лет пара скрывала роман, Иванова до сих пор не называет открыто имя отца своего ребенка, хотя с 2015 года пара официально вместе. «Мы со Светой суеверные люди, не любим говорить об отношениях открыто», — вот и все откровения о личной жизни Файзиева.

В марте Иванова посетила несколько телеэфиров и улетела в Израиль.