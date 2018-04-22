«Новую Ливию уже построили»: Пушков оценил планы Макрона по Сирии 

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости остаться в Сирии после разгрома ИГ*, чтобы «построить новую Сирию».
"Страны Запада уже построили «новую Ливию» — и сами признали, что это катастрофа. Теперь хотят построить «новую Сирию». По проторенному пути", — написал Пушков в Twitter.
Ранее французские власти сообщили, что приняли участие в совместном с США и Великобританией ракетном ударе по Сирии 14 апреля. С 03:42 мск до 05:10 мск силы коалиции выпустили более ста ракет, 71 из которых сбила сирийская ПВО. Разрушения от ударов оказались минимальны. Минобороны России не зафиксировало запусков с французских носителей.
*Запрещенная в России террористическая организация