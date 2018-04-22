Косачев: Истиной целью Запада остается полный контроль над Сирией

"Изначально не было никакого сомнения в том, что истинной целью Запада в отношении Сирии все последние годы было именно установление над страной собственного контроля, подчинение Сирии своей воле и своим интересам", — отметил Косачев.

"Для этого надо было спровоцировать гражданскую войну — сделано, лишить действующую власть легитимности — предпринимаются все новые попытки, последняя — провокация вокруг Думы , и столкнуть друг с другом различные религиозные и этнические группы внутри страны — практически получилось", — добавил он.

Принцип «разделяй и властвуй» никуда не делся, «более того, сейчас он реализуется Западом в отношении все большего числа стран и со все возрастающей циничностью», — заключил сенатор.