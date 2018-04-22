Косачев: Истиной целью Запада остается полный контроль над Сирией 

Западная коалиция изначально хотела контролировать Сирию и ее цели не изменились, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя инициативы президента Франции.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США, Франция и их союзники должны остаться в Сирии и после разгрома террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ и других странах).
"Изначально не было никакого сомнения в том, что истинной целью Запада в отношении Сирии все последние годы было именно установление над страной собственного контроля, подчинение Сирии своей воле и своим интересам", — отметил Косачев.
"Для этого надо было спровоцировать гражданскую войну — сделано, лишить действующую власть легитимности — предпринимаются все новые попытки, последняя — провокация вокруг Думы, и столкнуть друг с другом различные религиозные и этнические группы внутри страны — практически получилось", — добавил он.
Принцип «разделяй и властвуй» никуда не делся, «более того, сейчас он реализуется Западом в отношении все большего числа стран и со все возрастающей циничностью», — заключил сенатор.