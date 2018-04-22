Ещё
Косачев: Истиной целью Запада остается полный контроль над Сирией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачев: Истиной целью Запада остается полный контроль над Сирией 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Западная коалиция изначально хотела контролировать Сирию и ее цели не изменились, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя инициативы президента Франции.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США, Франция и их союзники должны остаться в Сирии и после разгрома террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ и других странах)​​​.
"Изначально не было никакого сомнения в том, что истинной целью Запада в отношении Сирии все последние годы было именно установление над страной собственного контроля, подчинение Сирии своей воле и своим интересам", — отметил Косачев.
"Для этого надо было спровоцировать гражданскую войну — сделано, лишить действующую власть легитимности — предпринимаются все новые попытки, последняя — провокация вокруг Думы, и столкнуть друг с другом различные религиозные и этнические группы внутри страны — практически получилось", — добавил он.
Принцип «разделяй и властвуй» никуда не делся, «более того, сейчас он реализуется Западом в отношении все большего числа стран и со все возрастающей циничностью», — заключил сенатор.
Российская Газета: последние новости
Полиция Франции нашла золотой ковчег с сердцем королевы Анны Бретонской Нагревательный кабель из России получил сертификат Евросоюза Минпромторг: В России контрафакт реализуется через легальные магазины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США250
Масляков резко пригрозил Светлакову228
США нашли способ сдержать Россию642
Захарова сообщила хорошую новость388
«Путин не ценит слабость»394
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение