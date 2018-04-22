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В немецком Тройенбритцене возложили венки по случаю 73-й годовщины освобождения Германии от фашизма
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В немецком Тройенбритцене возложили венки по случаю 73-й годовщины освобождения Германии от фашизма 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятии приняли участие сотрудники Представительства Министерства обороны, аппарата военного атташе, а также посольства России в Германии.
22 апреля 2018 г. в городе Тройенбритцене (земля Бранденбург) состоялось торжественно-траурное мероприятие по случаю 73-й годовщины освобождения Германии Красной Армией.
В рамках мероприятия возложены венки на советском военном клабдище на ул. Ютерборгер Штрассе, а также на захоронении итальянских военнопленных, жертв массового расстрела, и на кладбище гражданских жертв германского населения.
В мероприятии приняли участие сотрудники Представительства Министерства обороны (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в ФРГ, аппарата военного атташе, а также посольства России в Германии.
Мероприятие проведено по инициативе города Тройенбритцен. С обращением выступил бургомистр г. Тройенбритцена М. Кнапе, а также председатель городского собрания депутатов М. Мрохена.
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