Китайцы ставят на искусственный интеллект

Темпы экономического роста в первом квартале этого года Китай сохранил на уровне 6,8%, а большинство регистрируемых патентов на новые технологии у Китая больше, чем у идущей вслед за ним Америки. У Китая — больше 42%, у Америки — 19%. Национальный приоритет в Китае сейчас — использование и совершенствование искусственного интеллекта.

Здесь не нужны ни наличные, ни мобильный телефон — в этот магазин можно прийти с пустыми руками, потому что они и есть ваш кошелек. Вводим последние 4 цифры номера телефона, сканируем руку — и весь товар как на ладони. В магазине будущего даже штрих-коды в прошлом. Покупка — в одно касание: бери и иди. Вместо охранников и кассиров за посетителями зорко следят видеокамеры.

"Камера снимает, что я взял с полки. Она мгновенно распознает товар по форме, размерам и еще нескольким параметрам. Теперь мы закрываем дверь и ждем — деньги списаны", — рассказал главный менеджер операционного отдела компании-разработчика Бянь Чуньлян.

За списания с виртуального счета отвечает терминал сканирования вен. Платежеспособность — в крови, и покупателя видно насквозь — только руку протяни.

"Тепловой сканер считывает не только рисунок ладони, но и расположение сосудов под кожей. Оно уникально для каждого человека, как отпечаток пальца. Его нельзя поменять или подделать — информация сохраняется, и сканер каждый раз узнает именно вас", — пояснил Бянь Чуньлян.

Таких отделов уже три в Пекине и с десяток по стране. Биометрию, когда все документы в буквальном смысле «на руках» или «налицо», внедряют банки, офисы.

Пилотный проект для Пекинского аэропорта: робот сличает пассажира с базой данных менее чем за секунду, пока тот сдает багаж, и почти вдвое ускоряет регистрацию на рейс. В области систем распознавания Китай уже на высоте, только в прошлом году 900 заявок на патенты в этой отрасли подали как стартапы, так и интернет-гиганты. Один из них недавно представил умного голосового помощника. КНР переходит на язык инноваций. Поддерживать можно светскую беседу и дистанцию: электронный переводчик с двумя микрофонами помогает собеседникам найти общий язык на расстоянии до полутора метров.

"Он распознает английский язык и 22 китайских диалекта, мы будем собирать больше образцов речи для анализа. Совсем скоро у нас будет перевод и на русский", — отметил менеджер по продажам компании-разработчика.

Голосовые системы управления автомобилем уже обкатаны даже в условиях сильнейшего шума. Эта компания — один из четырех лидеров китайской IT-индустрии, которых Министерство науки и технологий КНР назвало «национальными чемпионами» по развитию отрасли искусственного интеллекта.

"Наступает время тотального взаимодействия человека и машины. В любой отрасли, будь то медицина, образование, юриспруденция. Систему можно использовать где угодно", — считает менеджер по продажам компании-разработчика.

Электронный учитель — он же одновременно и учебник, и дневник. Робот-медик — первый в мире сдал экзамен на лицензию врача. В больнице Шэньчжэня робот-онколог принял уже 400 тысяч пациентов. Он анализирует миллионы историй болезни и диагностирует рак пищевода и легких.

"Например, у нас есть 50 снимков. Система искусственного интеллекта отсортирует изображения, показывающие высокую вероятность рака. Нам останется проверить только 5 выбранных рентгенов, чтобы поставить диагноз", — пояснил один из врачей.

В ноябре Китай принял план по созданию национальной платформы по развитию диагностики с помощью искусственного интеллекта. А следом и масштабную национальную стратегию: к 2020 году объем производства инновационных компаний должен составить 150 миллиардов юаней, смежных отраслей до триллиона; еще через 5 лет Китай планирует выйти в мировые лидеры по части направлений; к 2030 году намерен еще удвоить объемы и обладать целой индустрией искусственного интеллекта во всех сопутствующих отраслях.

На первом этапе все внимание — прикладным отраслям: 3D-печать, нейронные сети — в том же Шэньчжэне искусственный интеллект будет «позорить» нарушителей ПДД, рассылая им SMS и сообщения в соцсетях. На поток ставят производство машин-беспилотников: для них уже разработаны отдельные правила, в Пекине открыли первую «умную» дорогу специально для роботомобилей, а в порту Тяньцзина испытания прошел первый робот-грузовик.

"Мы попытались смоделировать сознание водителя с помощью искусственного интеллекта. Наша главная задача — обучить его навыкам вождения", — рассказал Ли Дэйи, академик Китайской инженерной академии.

Китай будет вкладываться в инфраструктуру и промышленность, сочетать государственную поддержку и частные инновации. Для КНР это укрепление обороно— и конкурентоспособности. Страна уже не поставщик дешевой рабочей силы, а кузница IT-кадров: в планах — подготовить 5 тысяч специалистов за пять лет.