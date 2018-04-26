Крымский мост: готовность номер один перед запуском

ТАМАНЬ / Краснодарский край /, 26 апреля. / ТАСС /. Автомобильное движение для легковых машин и пассажирского транспорта по Крымскому мосту запустят в мае этого года, сейчас на автодорожной части моста ведутся последние приготовления. Уже полностью уложен асфальт, заканчивается обустройство моста и автоподходов к нему, тестируется автоматизированная система управления, позволяющая оперативно реагировать на любые критические ситуации, проводятся испытания конструкций транспортного перехода, которые уже показали их высокую надежность.

О том, что сейчас происходит на главной стройке страны — в репортаже ТАСС.

Последние штрихи

"Мы в эти дни завершили в полном объеме работы по укладке асфальтобетона на протяжении 19 км автодорожной составляющей, остаются последние штрихи по укладке примыкания к деформационным швам, технологические проходы", — говорит Леонид Рыженькин , заместитель генерального директора компании «Стройгазмонтаж» , генподрядчика строительства моста.

По его словам, сейчас одновременно с продолжением работ по устройству ограждений моста, нанесением разметки и шумозащиты, идут и испытания построенного автомобильного перехода. Эти тесты уже подтвердили качество и надежность конструкции.

Подходы к мосту почти готовы

Важной частью будущей работы Крымского моста являются и автомобильные подходы к нему, которые позволят большому потоку автомобилистов без проблем попасть на мост и продолжить свой путь после пересечения Керченского пролива. Со стороны Крыма автоподход составляет 9 км, пока он будет переходить в существующие дорожные сети, а после открытия федеральной трассы «Таврида» в 2020 году — вливаться в эту магистраль.

Со стороны Тамани автодорожный подход к мосту — это 40 км. «Автодорожный подход [со стороны Тамани] представляет собой ответвление от федеральной дороги А-290. Он проложен самым оптимальным способом: в обход населенных пунктов, с минимизацией воздействия на виноградники, исторические памятники», — рассказывает Евгений Михалко, начальник отдела капстроительства заказчика автоподходов со стороны Тамани ФКУ Упрдор «Черноморье».

По его словам, пропускная способность автоподходов — 36 тыс. автомобилей в сутки. Сейчас работы вышли на завершающую стадию: уже нанесена дорожная разметка, установлены отбойники, строители монтируют шумозащитные щиты из затемненного стекла.

"Шумозащитное ограждение устанавливается в районе существующей и перспективной застройки станицы Тамань. Затемнение стекол применено, в том числе, чтобы птицы не бились о стекло", — рассказывает заказчик строительства.

Полный контроль

Управление всеми процессами на Крымском мосту будет осуществляться из специальной базы эксплуатации, она уже построена на Таманской стороне, и сейчас здесь производится наладка оборудования. Сердцем этой базы является Центр управления производством, или ЦУП . «Не путать с центром управления полетами, мы надеемся, что никаких полетов с нашего моста не будет», — шутит Роман Новиков , начальник заказчика строительства моста ФКУ Упрдор «Тамань».

Круглосуточно в ЦУП будут работать 18 диспетчеров автоматизированной системы управления дорожным движением, которые в онлайн-режиме получат информацию о всех процессах на мосту. Для этого в ЦУП на стене расположено 36 мониторов, на которые выводится информация о ситуации на мосту. «Допустим, произошел перегруз транспорта, который заедет на какую-то конструкцию, система автоматически просигнализирует, она сделана на опережение, то есть не на критический момент, а на предкритический», — говорит Новиков.

Система способна не только своевременно уведомлять диспетчера о сложившейся ситуации, но и предлагать несколько вариантов ее решения, один из которых должен выбрать диспетчер. «Если состоялось ДТП с перекрытием одной из полос движения, система дает ему информацию о том, что он может перевести движение на другую полосу, например», — говорит Новиков.

Принятое диспетчером решение выводится на информационные табло на мосту, и его видят водители. Таким образом из ЦУП водителям могут даваться указания снизить скорость, перестроиться, временно остановиться.

Гололед не страшен

Керченский пролив известен сложными погодными условиями — сильными ветрами и штормами. Возможно и обледенение дорожного покрытия, но не часто — как показывает мониторинг, это бывает преимущественно в январе. Если появляется угроза образования гололеда, эта информация становится известна диспетчеру, и он принимает решение о выводе спецтехники для посыпки такого участка антигололедной смесью из соли и песка.

"Дорогостоящие системы ввода реагентов предусматривать мы не стали, из двенадцати месяцев в году эта система будет простаивать

Важен и экологический момент эксплуатации моста, соль гораздо менее опасна для моря, чем другие реагенты, смесь через систему сброса и водоочистки будет собираться в лотки, в локальные очистные сооружения, а их всего 120 штук, и по глубоководным выпускам после очистки отправляться в море", — говорит Новиков.

Крымский мост

Крымский мост — это транспортный переход между Таманью и Керчью , который свяжет Крым с другими регионами России . Изначально планировалось, что мост откроют для автомобильного движения в декабре 2018 года, а поезда по нему пойдут на год позже, но сейчас решено открыть движение автомобилей раньше. Длина перехода составит 19 км, из них 11,5 км пройдет по суше, в том числе по острову Тузла , а 7,5 км — над морем.

Автомобильная дорога, которая пройдет по мосту, состоит из четырех полос. По мостовому переходу проедут до 40 тыс. автомобилей и до 47 пар поездов в сутки, его пропускная способность — 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год. Общая стоимость строительства составит 227,9 млрд рублей.