Эксперты ПАСЕ заподозрили Аграмунта в нарушении кодекса поведения

Ситуация с коррупцией в ПАСЕ возникла в первые в истории организации.

Летом 2016 года итальянская Corriere della Sera написала, что прокуратура Милана обвинила известного итальянского политика Луку Волонте , бывшего руководителя фракции Европейской народной партии в ПАСЕ, в получении крупных взяток от представителей Азербайджана. Спустя некоторое время в разных СМИ стали появляться сообщения о причастности депутатов к лоббистской деятельности в поддержку Азербайджана в ПАСЕ. Была создана группа для расследования ситуации.

"Группа установила, что существуют серьезные подозрения в адрес некоторых нынешних и бывших членов ПАСЕ в том, что они вели деятельность коррупционного характера в пользу Азербайджана", — говорится в пресс-релизе.

"Группа установила, что была группа лиц, действовавших в интересах Азербайджана в рамках ПАСЕ… В это связи группа констатировала что их деятельность идёт вразрез с применением этических норм ПАСЕ", — значится в документе.

В докладе названы парламентарии, которые нарушили этические нормы, среди них экс-глава ПАСЕ Педро Аграмунт, Самад Сеидов , Тадеуш Ивински, Аугустин Конде, Сезар Флорин Преда, Стефан Шеннах, Алан Дексте и Роберт Уолтер. Часть из этих людей все еще члены ассамблеи.

Глава ПАСЕ Микеле Николетти уже высоко оценил документ.

На пресс-конференции в воскресенье он напомнил об ответственности парламентариев и сообщил, что доклад будут передан главам делегаций. Что касается мер, которые могут быть приняты в отношении названных в докладе парламентариев, то этим вопросом будет заниматься комитет по процедурам, заявил председатель ассамблеи.

Corriere della Sera писала, что итальянская прокуратура предъявила Волонте обвинения в коррупции и отмывании средств, полученных преступным путем. Волонте инкриминируется получение 2,39 миллиона евро в период с 2012 по 2014 годы со счетов телекоммуникационной компании «Бактелеком». Представители следственных органов Италии предполагают, что политик получил эти средства за то, что осуществлял политическую деятельность, так называемую «икорную дипломатию» в интересах властей Азербайджана (государство-член Совета Европы с 2001 года).