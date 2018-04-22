Влад Лисовец признался в любви Нижнему Новгороду 

фото instagram.com/vladislavlisovets/?hl=ruВлад Лисовец признался в любви Нижнему Новгороду21 апреля Влад Лисовец посетил Нижний Новгород. Известный российский стилист провел фэшн мастер-класс по трендам весна-лето. Компания Л’Этуаль выступила организатором мероприятия, проходившего в субботу в ТРЦ «Фантастика».
Влад Лисовец успел не только рассказать нижегородцам о главных трендах сезона, но и прогулялся по городу. Стилист остался очень доволен поездкой. На своей странице в Instagram Лисовец написал, что Нижний Новгород — один из его самых любимых городов.
«Сохранилась архитектура, мягкость в общении, у города очень приятная энергетика, уют. Город, который по-настоящему заряжает, а город — это люди», — поделился Лисовец своими впечатлениями от Нижнего Новгорода.
Участницы мастер-класса, в свою очередь, поблагодарили Влада Лисовца за увлекательный семинар и полезные советы.
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