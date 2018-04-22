Подольские курсанты: как воевали 17-летние мальчишки в 1941 году под Москвой

За несколько дней, в течение которых воспитанники подмосковных военных училищ сдерживали натиск гитлеровских войск, они уничтожили 100 вражеских танков и около пяти тысяч гитлеровцев. Отвага этих парней изумила немцев, а их упорное сопротивление атакующим силам противника позволило выиграть время и укрепить оборону Москвы

Раскаленный октябрь

В октябре 1941 года Малоярославецкое направление на линии обороны Москвы было самым слабым местом — большое количество подразделений на Западном, Брянском и резервном фронтах попали в окружение. По сути, система защитных укреплений была разорвана, а резервы для закрытия брешей взять оказалось неоткуда. Немцы воспользовались ситуацией и перебросили в направлении Варшавского шоссе силы моторизированного корпуса, овладев 5 октября Юхновым. Они приближались к оборонительной линии в районе Можайска . Ильинский сектор Малоярославецкого направления решено было закрыть курсантами подольских училищ — пехотного и артиллерийского. Они должны были удерживать натиск противника, пока не подойдет подкрепление. На позиции выдвинулись две батареи артдивизиона и пехотный отряд. Уже к утру 6 октября моторизированный немецкий корпус наши соединения отбросили в район реки Угры.

В течение первых пяти дней курсантами были уничтожены два десятка немецких танков, 10 бронемашин и около тысячи единиц живой силы гитлеровцев. Подвиг подольских курсантов отразил в своих мемуарах маршал Георгий Жуков , отметив, что эти мальчишки не позволили врагу быстро захватить Малоярославец и ценой своих жизней помешали немцам подступить к столице.

Оставшиеся в живых курсанты 10 октября присоединились к основным силам военных училищ. На следующий день сражения возобновились по всему сектору обороны. Курсантов бомбили с воздуха, истребляли артиллерийским и минометным огнем. Но вражеские атаки после артобстрелов раз за разом захлебывались. Курсанты контратаковали, сходясь в рукопашном бою с гитлеровцами. Немцы были шокированы тем, что с ними воюют 17-летние мальчишки.

Несмолкающий дот Гитлеровцы долго не могли уничтожить дот, где расположился орудийный расчет, которым командовал лейтенант Афанасий Алешкин. «Оживающий дот» — так немцы прозвали эту живучую огневую точку. Отлично замаскированный дот долгое время даже не могли обнаружить. А когда все же вычислили его местонахождение, начали глушить его из зенитки. Командир артрасчета во время этих обстрелов вместе с другими бойцами откатывал свое орудие в безопасное для артиллерийского огня место и пережидал.

После обстрела вражеская пехота шла в наступление в полный рост — в доте после такого массированного огня никто не должен был уцелеть. Однако огневая точка снова оживала и разила немцев. Потрясенные гитлеровцы, оставляя на поле боя огромное количество убитых и раненых, не могли понять, как такое может быть. После того как военная хитрость советских артиллеристов была разгадана фашистами, дот забросали гранатами. Шестеро курсантов вместе с лейтенантом Алешкиным погибли.

Уничтожили танковую колонну

В середине октября курсанты ликвидировали гитлеровскую танковую колонну из шести бронемашин, шедшую со стороны Малоярославца. Десант вместе с бронетранспортерами и грузовиками также был уничтожен.

В тех боях под Москвой курсанты потеряли более двух тысяч человек. Стратегическая важность их вклада в оборону столицы неоспорима: оттянув время, они позволили перебросить на этот участок резервные силы, вследствие чего произошло возрождение Западного фронта, а линия обороны еще более укрепилась.