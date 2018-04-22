В парке Горького прошел масштабный благотворительный забег «Беги ради жизни»

Несмотря на погоду, более двух тысяч человек разных возрастов собрались сегодня утром на набережной Москвы‐реки, чтобы подарить 13‐летнему Ване из города Ступино возможность ходить. Протез стоимостью 2,5 миллиона рублей оказался неподъемной суммой для обычной многодетной семьи из Подмосковья

«Беги ради жизни» — таков девиз седьмого по счету благотворительного забега фонда «Линия Жизни». Штормовой ветер и всего +3 градуса — не преграда для добрых дел. Тем более, что теплоты сердец его участникам не занимать. Уже к 9-ти утра на регистрации собрались почти 1800 человек. Чуть меньше половины из которых — дети от 7 до 14-ти лет.

Мы узнали, что есть такой забег и объяснили его суть, и она сказала: хочу бежать! Отменила поход в художественную школу, и сказала — я вот выбираю этот забег

Возраст и уровень подготовки для забега не имеют значения. Главное — желание помочь.

Для меня очень важно, что из моды на благотворительность она становится образом жизни, люди понимают, что они, во-первых, могут семьей сюда прийти, во-вторых, это что мы говорим — здоровый образ жизни, а, в третьих, еще и ребенка спасаем

Открывали забег юные спортсмены. Дистанцию в один километр преодолели легко. Родители многих бежали рядом, несмотря на то, что впереди у самих же забег в 5 и 10 километров. Многие, кто бежал сегодня, знали, что на кону возможность ходить для 13-летнего Вани из города Ступино. Остеосаркома бедренной кости могла лишить его ноги, но фонд «Линия Жизни» дал надежду. Английский протез стоимостью 2,5 миллиона рублей должен заменить старый механизм в ноге, из которого мальчик вырос.

Вот здесь вот была опухоль, ее нам удалили и поставили часть кости, и чтобы он зафиксировался — туда идет штырь вниз по кости и сюда до бедра

Не по годам задумчивый Иван мечтает стать учителем. Читает много книг, изучает языки. Но дойти до библиотеки с каждым днем все сложнее. Как и признаться сверстникам, почему одна нога короче другой.

Я хромаю часто, и другие люди подходят, спрашивают, почему я хромаю, я им объясняю — они не верят — и говорят что-то другое

— Иван Залепукин.

Сумма в несколько миллионов рублей на протез, который поможет Ване ходить без костылей, неподъемная для его семьи. Забег в парке Горького помог собрать большую часть. Но номер для сбора средств по-прежнему открыт.