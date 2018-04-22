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Россия отказалась давать США односторонние гарантии невмешательства в выборы
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Россия отказалась давать США односторонние гарантии невмешательства в выборы 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Москва не будет признавать обвинения Вашингтона о вмешательстве в избирательную кампанию. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских в интервью газете «Коммерсантъ».
Он посетовал на то, что «без обвинений в адрес Москвы сегодня не обходится ни одно заявление или выступление западного политика. Если не обвинить Россию хоть в чем-то, то человека просто не поймут, как будто он говорит на другом языке».
Посол прокомментировал заявление посла США Джона Хантсмана о том, что Вашингтон будет готов вернуться к рассмотрению вопроса о проведении переговоров по кибербезопасности в случае отсутствия вмешательства Москвы в ноябрьские выборы в Конгресс. «Если он всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия», — отметил Крутских.
«Нам не надо бороться за репутацию. Нас обвиняют бездоказательно. Мундир наш и так чист», — резюмировал он.
США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. 17 апреля газеты The Washington Post и The New York Times получили Пулитцеровскую премию за цикл материалов о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Российские власти все обвинения отвергают.
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