Россия отказалась давать США односторонние гарантии невмешательства в выборы 

«Нам не надо бороться за репутацию. Нас обвиняют бездоказательно. Мундир наш и так чист», — резюмировал он.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. 17 апреля газеты The Washington Post The New York Times получили Пулитцеровскую премию за цикл материалов о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Российские власти все обвинения отвергают.