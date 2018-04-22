Ещё
Крутских: модель сдерживания в ядерной сфере неприменима к киберпространству
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США

Крутских: модель сдерживания в ядерной сфере неприменима к киберпространству 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Концепция теории сдерживания, которая сложилась в ядерной сфере, не может быть применена к киберпространству, так как это две разные области, имеющие свои особенности. Такое мнение в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном в воскресенье на сайте издания, выразил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских.
Комментируя заявления нового помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о том, что в киберпространстве можно создать систему сдерживания по аналогии с ядерным оружием, он отметил, что «это чудовищно опасная логика». «Сторонники применения концепции теории сдерживания к киберпространству должны понимать, что проводить соревнования на минном поле нельзя», — сказал Крутских.
Спецпредставитель считает, что ядерная сфера и киберсфера имеют свои нюансы, в связи с чем «автоматизма тут быть не может». «В киберсфере, наоборот, нужно делать ставку не на силовое соревнование и противостояние супердержав, а на укрепление мер доверия, транспарентность и сотрудничество, вовлекая в них как можно большее количество стран», — полагает он.
По словам Крутских, Россия и США могли бы быть лидерами этих процессов. «Ситуация, когда два ковбоя стоят, нацелившись друг в друга „киберкольтами“, ненормальна. Мы готовы опустить свой „кольт“, если они опустят. Но пока напряжение только нарастает», — отметил он, добавив, что «нужно, наоборот, договариваться и показывать пример другим».
ТАСС: последние новости
Орел-борец в трико стал талисманом ЧЕ-2018 по спортивной борьбе в Дагестане Крутских: РФ не будет давать США односторонние гарантии невмешательства в выборы СМИ: парламент Турции продлил действие режима ЧП в стране на три месяца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Масляков резко пригрозил Светлакову191
США нашли способ сдержать Россию600
«Путин не ценит слабость»346
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США48
Захарова сообщила хорошую новость370
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение