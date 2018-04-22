Крутских: модель сдерживания в ядерной сфере неприменима к киберпространству

МОСКВА , 22 апреля. / ТАСС /. Концепция теории сдерживания, которая сложилась в ядерной сфере, не может быть применена к киберпространству, так как это две разные области, имеющие свои особенности. Такое мнение в интервью газете «Коммерсантъ» , опубликованном в воскресенье на сайте издания, выразил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских

Комментируя заявления нового помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о том, что в киберпространстве можно создать систему сдерживания по аналогии с ядерным оружием, он отметил, что «это чудовищно опасная логика». «Сторонники применения концепции теории сдерживания к киберпространству должны понимать, что проводить соревнования на минном поле нельзя», — сказал Крутских.

Спецпредставитель считает, что ядерная сфера и киберсфера имеют свои нюансы, в связи с чем «автоматизма тут быть не может». «В киберсфере, наоборот, нужно делать ставку не на силовое соревнование и противостояние супердержав, а на укрепление мер доверия, транспарентность и сотрудничество, вовлекая в них как можно большее количество стран», — полагает он.