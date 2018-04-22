Укусы насекомых и клещей: собираем домашнюю аптечку

СодержаниеТипы репеллентовСредства от комаров и мошекСредства от укусов клещейУниверсальные средства, защита от пчел и осНародные средства для отпугивания насекомыхСредства для обработки укусовПрофилактика аллергий

С приходом тепла люди все больше времени стараются проводить на свежем воздухе, иногда вдали от города. И чтобы такие прогулки не принесли неприятностей, с собой в дорогу стоит взять аптечку. Важной ее частью станут репелленты — средства, защищающие от насекомых и клещей. Как их правильно выбрать и на что обратить внимание, расскажет MedAboutMe.

Типы репеллентов

В большинстве репеллентов, представленных на рынке, основным действующим веществом является ДЭТА (диэтилтолуамид). Это доступный по цене и достаточно эффективный пестицид. При этом, если выбор пал на средство с ДЭТА в составе, нужно строго следовать инструкции, поскольку вещество токсично и может причинить вред здоровью. Можно выбирать средства с низкой концентрацией пестицида (10-15%), но нужно понимать, что уже через 1-1,5 часа его действие от комаров прекратится, а от клещей такие спреи не помогут в принципе. Самые сильные средства содержат 30-50% ДЭТА, но пользоваться ими следует очень осторожно, а для детей не применять вообще.

Реже на рынке можно встретить репелленты на основе IR3535 (этилбутилацетиламинопропионат). Это вещество менее токсично и используется в основном в детских средствах защиты.

Нужно учитывать и способ нанесения репеллента. Если защита потребуется в жаркие дни, лучше выбрать те средства, которые можно наносить непосредственно на кожу — гели, мази, кремы. В лесу лучше подойдут спреи для распыления на одежду. Нужно учитывать, что на ткани репелленты дольше сохраняют эффективность, в некоторых случаях до 1 месяца. Поэтому в длительных походах лучше использовать именно их. Для самых маленьких подойдут браслеты. У них низкая эффективность, но для условий с небольшим количеством насекомых они вполне подойдут.

Средства от комаров и мошек

Среди разнообразия репеллентов наиболее популярны те, которые активны против укусов комаров.

При этом такие средства отлично защищают также от мошек и мелких мух. На основе ДЭТА изготовлены:

OFF Smooth & Dry — аэрозоль, который быстро высыхает и начинает действовать уже с первых минут. Как правило, его хватает на 3-4 часа. Moustidose (Москидоз) — выпускается в форме аэрозоля и крема. Плюс этого средства в том, что оно может использоваться и после укусов, так как обладает успокаивающим действием, снимает раздражение. Gardex family — также выпускается и в виде аэрозоля, и в виде крема. Mosquitall — спрей разрешен детям от 3 лет, поскольку в составе ДЭТА присутствует в низкой концентрации, всего 7,5%. Picnic Супер — аэрозоль с коротким периодом действия, защищает от комаров не более 1 часа, но при этом не такой токсичный, как аналоги.

Для детей можно выбрать Moustidose детский, в составе которого ДЭТА заменен на IR3535. Спей или крем этой французской марки разрешено использовать малышам от 1 года. Среди браслетов от комаров наиболее популярны — Gardex Baby и Mosquitall.

В принципе, любой репеллент в той или иной мере способен защитить от укусов комаров и мошек, поскольку отпугнуть этих насекомых проще всего. Поэтому, если средство покупается с такими целями, можно смело брать низкотоксичные аэрозоли и кремы.

Средства от укусов клещей

Клещи принадлежат к классу членистоногих и имеют больше общего с пауками, чем с насекомыми. Поэтому стандартные спреи и мази, рассчитанные на отпугивание комаров, не помогут. От клещей применяются три типа средств:

Репеллентные препараты, в состав которых входит ДЭТА в высокой концентрации. Например: OFF extreme, ДЭТА Вокко, ДЭФИ-Тайга. Акарицидные препараты, в состав которых входит токсичное вещество альфаметрин (альфациперметрин), обладающее нервно-паралитическим действием. Чаще всего из этой категории используются спреи: Торнадо, Gardex extreme, Таран, Рефтамид таежный. Инсектицидно-репеллентные препараты, в которых совмещены ДЭТА и альфаметрин. Наиболее популярны в этой категории: Mosquitall спрей, Клещ-капут, Медилис-комфорт.

Средства против клещей достаточно токсичны, поэтому наносятся исключительно на одежду. После чего вещам дают время полностью высохнуть и только после этого надевают. Для детей такие аэрозоли нужно применять с большой осторожностью. Также необходимо следить за тем, чтобы с обработанной тканью не контактировали животные. Действие спреев сохраняется на протяжении нескольких суток, иногда до 1-2 недель. Поэтому если вещи обрабатываются для похода, их можно хранить в целлофановых пакетах, а если для пикника или поездки за грибами — стирать сразу после прогулки.

Универсальные средства, защита от пчел и ос Людям, склонным к аллергии, важно защитить себя на природе от укусов ос, пчел, муравьев или слепней. Специальных средств именно от этих насекомых в продаже нет, поэтому следует обезопаситься с помощью универсальных аэрозолей и мазей. При этом нужно учитывать, что средства, которые будут эффективны против большого количества насекомых, чаще и более токсичны, например, содержат ДЭТА в концентрации 30% и выше. Поэтому перед нанесением лучше проверить их на небольшом участке кожи или одежды. При возникновении аллергической реакции необходимо полностью отказаться от средства.

В перечень универсальных репеллентов входят следующие препараты:

Mosquitall супер защита. Медилис-комфорт. ДЭТА Вокко. OFF extreme. Народные средства для отпугивания насекомых

Среди народных методов защиты от насекомых чаще всего используются эфирные масла. Их можно наносить непосредственно на кожу или же аккуратно распылять на одежду. Туристы рекомендуют еще один удобный способ нанесения — на липкий валик для одежды капается небольшое количество масла, а после этим валиком прокатываются вещи для похода. Иногда такие способы защиты достаточно эффективны, но все же их действие непродолжительно. Поэтому обработку нужно будет повторять каждые 1-2 часа.

Эфирные масла относятся к маскирующим или отпугивающим средствам защиты. То есть насекомые и клещи просто не будут садиться на человека, но при этом сами не пострадают, как например, при действии альфаметрина.

Наиболее часто в качестве репеллентов используются такие масла:

Лимонное. Лавандовое. Гвоздики. Розмарина. Цитронеллы. Эвкалипта. Мяты. Ванили (от клещей). Средства для обработки укусов

Наряду со средствами, защищающими от насекомых, в аптечке следует держать и те, которые помогут при укусах. Некоторые торговые марки выпускают специальные спреи для поврежденной кожи. Однако первая помощь при укусе любого насекомого — обработка раны. Для этих целей в домашней аптечке должны быть антисептики: спирт, йод, хлоргексидин, раствор фурацилина, декасан. Место укуса обрабатывается как можно аккуратнее, без растираний. В том случае если ранка заметна, после дезинфекции ее можно заклеить пластырем.

Очень часто укусы мошек и комаров сильно чешутся. От такого зуда и покраснения помогут следующие средства:

Борный спирт. Холодный компресс. Содовый раствор. Меновазин. Фенистиль-гель. Спасатель. Тридерм. Кремген. Гидрокортизоновая мазь. Незулин.

Очень внимательно следует отнестись к укусам клещей. Вынимать их лучше всего специальным выкручивателем (в наборе идут два варианта для нимф и крупных особей). А после сдать клеща в лабораторию и проверить его на заражение боррелиозом (болезнью Лайма) и вирусом клещевого энцефалита. На месте укуса покраснение и зуд могут сохраняться до 3 недель, это считается нормальным заживлением. А вот срочно обратиться к врачу следует в том случае, если покраснение расходится кольцами, поскольку это признак заражения боррелиями.

Профилактика аллергий

Некоторые насекомые представляют серьезную опасность для здоровья человека. Прежде всего, для аллергиков, у которых возможна сильная реакция на укусы ос, пчел, муравьев, шмелей. Поэтому в аптечке важно держать одно из таких антигистаминных средств:

Кларитин. Тавегил. Супрастин. Лоратадин. Зиртек. Псило-бальзам. Гистан.

Такие средства пригодятся каждому путешественнику, поскольку местная аллергическая реакция — частое явление при укусах насекомых. Но если человек склонен к гиперчувствительности, в поход стоит взять Эпипен — удобный в применении аналог шприцов с адреналином. Такой укол может спасти жизнь, если после укуса развивается анафилактический шок.

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