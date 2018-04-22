Владимир Васильев проинспектировал торгово-развлекательные центры Махачкалы на предмет обеспечения пожарной безопасности

Владимир Васильев проинспектировал торгово-развлекательные центры Махачкалы на предмет обеспечения пожарной безопасностиВрио Главы Дагестана Владимир Васильев в рамках проводимых в республике учений по обеспечению пожарной безопасности с участием руководителей ГУ МЧС по РД и торговых центров г. Махачкалы посетил торгово-развлекательные центры «Этажи» и «Сити».

Врио Главы Дагестана в ходе инспекции, беседуя с руководителями торговых центров столицы республики, еще раз напомнил о трагическом событии в Кемерово : «Это страшно вспоминать, и нам нужно сделать так, чтобы у нас такого не повторилось. К сожалению, не все понимают сложность ситуации. К примеру, некоторые собственники центров ссылаются на то, что не они, а их арендаторы нарушают нормы. Но все видели, какая трагедия произошла в Кемерово. В итоге — собственники в заключении. И сегодня каждый владелец подобного торгового центра должен осознать, что ответственность ложится именно на них», — сказал Васильев.

Руководитель республики напомнил при этом бизнесменам о планируемых инспекциях контролирующих служб: все факты нарушений будут фиксироваться и в последующем неукоснительно устраняться. Однако, по словам Врио Главы Дагестана, главная цель учений и проверок — не наказание, а стремление повысить уровень ответственности тех, кто берет на себя обязательства не только за бизнес, но и за жизнь большого количества людей. В этой связи Владимир Васильев выступил с предложением к руководителям торговых центров о создании саморегулируемой организации, которая будет общими усилиями решать единые для данной бизнес-структуры задачи. «Вы будете определять людей, и все проверки по противопожарной безопасности будут проходить с вашим участием. Важно, как говорит Президент, не „кошмарить“ бизнес, но над обеспечением безопасности людей нам надо работать, все условия для этого создадим. Мы посмотрели, в каком состоянии находятся наши торговые центры. Не все четко, но люди умеют пользоваться огнетушителями, знают, где они находятся, пути выхода посмотрели. Где-то они закрыты, потому что так удобнее и выгоднее торговать. Этими вопросами надо заниматься каждый день вместе со службами безопасности», — указал руководитель республики. Отвечая на вопросы журналистов, Глава Дагестана еще раз отметил цель своего визита в торгово-развлекательные центры Махачкалы: «Присутствуем мы сегодня здесь с тем, чтобы посмотреть, как обстоят дела в вопросах обеспечения пожарной безопасности, и как это важно. Мы договорились с руководителями центров, что они создадут саморегулирующую организацию, объединяющую всех представителей бизнеса, которые зарабатывают деньги в местах массового пребывания граждан. И вы сегодня убедились в том, что это очень ответственная работа. Вы также были свидетелями того, что некоторые владельцы павильонов ставят дополнительные объекты торговли, тем самым перекрывая проход для свободного передвижения. Нужно учиться делать выводы и приходить к тому, чтобы руководители центров проходили аттестацию по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Проводиться они должны максимально прозрачно, то есть с привлечением средств массовой информации с тем, чтобы противостоять коррупции. Довести до такого состояния, чтобы все требования в этой части были соблюдены».

Владимир Васильев также отметил сотрудников центра, хорошо владеющих средствами тушения, в частности, огнетушителями: «Молодые люди знали, где находятся средства для тушения пожара. Важно еще то, что огнетушители со сроками годности, пожарные гидранты в рабочем состоянии, обеспечены дополнительные выходы для эвакуации граждан. Представители охраны также должны постоянно находиться на местах, чтобы в трудную минуту могли оказать помощь в эвакуации».

Сообщив о том, что вопросы обеспечения пожарной безопасности регулярно рассматриваются на правительственном уровне, Врио Главы Дагестана призвал руководителей центров проводить аналогичные мероприятия на местах: «Мы намерены не только говорить об этом, но и работать с теми, кто не понимает этого. Спрос должен быть со всех, кто в ответе за это. Наша с вами задача — обеспечить безопасность людей».

Руководители центров, в свою очередь, обязались в установленные сроки исправить все недочеты и недоработки.

Подводя итоги инспекционного выезда, Владимир Васильев подчеркнул необходимость проведения отдельной беседы со всеми директорами торгово-развлекательных центров республики по вопросам обеспечения пожарной безопасности на объектах массового пребывания граждан. Он также обратил внимание руководителей на необходимость благоустройства прилегающих к центру территорий к предстоящему чемпионату Европы по спортивной борьбе. «Нужно подготовиться и провести чемпионат на высоком организационном уровне. И это мы с вами должны сделать вместе», — заключил руководитель региона.