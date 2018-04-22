«Русская весна»: чего хотели и что получилось

Донбасс вспоминает начало «русской весны». Четыре года назад киевские власти, занявшие почти всю Украину в результате госпереворота, начали гражданскую войну на юго-востоке Украины против тех, кто не готов был покориться бандеровцам. Одним их первых удар на себя принял городок Славянск в Донецкой области.

"Когда все начиналось, я не осознавал, насколько это серьезно, насколько это будет долго. Как все думали, планировали, что все будет по крымскому сценарию. Во всяком случае, людям так хотелось, чтобы мы, как крымчане, проголосовали и отделились, жили счастливо", — вспоминает Владимир Жога , командир батальона «Спарта».

Дорога домой. Дорога на город Славянск. Трасса Донецк — Константиновка — Славянск. Эта дорога еще ведет и на позиции в районе донецкого аэропорта, где продолжают сражаться бойцы из славянского ополчения.

Владимир Жога после гибели Моторолы теперь командует батальоном «Спарта». Бойцы единогласно выбрали себе комбата. А тогда, в апреле 2014-го, 19-летний славянский паренек помогал строить баррикады, развозил на блокпосты продовольствие — так постепенно и влился в отряд легендарного командира.

Автомат Моторолы — уже музейная реликвия.

Ежедневный служебный доклад начальника штаба комбату. Майор Артем Жога — еще и родной отец своего непосредственного командира. Они всегда были вместе. Успешно вели в Славянске семейный бизнес, открыли сеть рыбных магазинов. Когда пришла война, вместе ушли в ополчение и начали новую жизнь, с чистого листа. Вместе с Моторолой мотался по позициям на джипе с пулеметом и почти сразу получил первое ранение.

"Это была авантюра, которая, я думаю, принесла даже больше плодов, чем ожидалось. Они смогли сплотить ополчение, своим примером показать другой части мужского населения, что нужно это делать, нужно сопротивляться и объединяться", — отметил Даниил Безсонов , начальник пресс-службы Вооруженных сил. Бывший следователь и выпускник Киевской академии внутренних дел присоединился к славянскому ополчению в конце апреля. Одним из мотивов стало убийство майдановцами его отца.

В апреле 2014-го маршрутки Славянска ехали долго. Развозили поднявшийся город по окраинам строить баррикады. Подвозили ящики с коктейлями Молотова. Все, как на Майдане. Это был единый порыв. Баррикады строили голыми руками из подручных материалов. В ход шли стволы деревьев и покрышки.

Тогда на баррикадах Славянска было больше икон, чем огнестрельного оружия. Впрочем, некоторые приходили с охотничьими двустволками и берданками.

А майданные власти стягивают войска в Донбасс, пытаясь окружить Славянск железным кольцом из бронетехники. Мирное население пытается перекрыть дороги.

Ярослав Аника был одним из офицеров украинской бронегруппы 25-й аэромобильной бригады, которую и направили в Донбасс. «Люди выходили митинги, не давали поездам двигаться дальше на восток», — вспоминает Аника.

Краматорске женщины встали перед колонной украинские десантников. «Мы никогда не допустим здесь вооруженных действий. Зачем нам война?! Нужно разоружить ребят, пусть они едут обратно», — призывали они.

"Просто обычные женщины с детьми, мужчины, старики встали на дороге и не дали нам никуда ехать. Бросили все свои дела, встали и сказали: мы больше никуда не поедем", — рассказал Ярослав Аника.

Переговоры с украинскими военными вел народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев

Солдаты еще и сами не понимают, что происходит. Демонстрируют людям пустые магазины от автоматов. Ополченцы уговаривают командира сдать технику, и под российским флагом колонна переезжает в Славянск.

У славянского ополчения появились боевые машины пехоты, бронетранспортеры и самоходная минометно-артиллерийская установка «Нона». Ярослав Аника и еще 15 украинских десантников решили остаться в Славянске. Остальные, сдав оружие, уехали из города.

"Это был тяжелый выбор, потому что я ношу форму с 15 лет. Учился, офицером был. У меня были довольно серьезные перспективы. Но стрелять по своим землякам, по мирным жителям я не собирался. И основная причина, по которой я остался, — это не для того, чтобы там воевать, а для того, чтобы так, глядя на меня, поступили многие, чтобы война на Донбассе не началась", — говорит Аника.

Те, кто ушел из Славянска, потом засели в окопах на Карачуне, где стояла телевышка, и обстреливали из минометов мирный город, который с горы был как на ладони.