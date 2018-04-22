Спецпредставитель президента об обвинениях в хакерстве: мундир России чист

"Нам не надо бороться за репутацию. Нас обвиняют бездоказательно. Мундир наш и так чист", — заявил он в интервью газете «Коммерсант»

По словам Крутских, Россия не стала обнародовать данные, которые она предоставила США после обвинений в свой адрес во вмешательстве в американские выборы, так как «подобные сведения нельзя обнародовать в одностороннем порядке».

"Они, как правило, носят крайне деликатный характер. То, чем обмениваются правительства, с точки зрения безопасности не всегда может быть предоставлено широкой публике", — отметил он.

Обвинения в адрес «российских хакеров» периодически выдвигают западные политики. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках влияния на выборы в разных странах.