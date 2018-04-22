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Спецпредставитель президента об обвинениях в хакерстве: мундир России чист
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Спецпредставитель президента об обвинениях в хакерстве: мундир России чист 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. России не нужно «отмывать» свою репутацию от обвинений в хакерстве, так как «ее мундир чист», заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол МИД по особым поручениям Андрей Крутских.
"Нам не надо бороться за репутацию. Нас обвиняют бездоказательно. Мундир наш и так чист", — заявил он в интервью газете «Коммерсант».
По словам Крутских, Россия не стала обнародовать данные, которые она предоставила США после обвинений в свой адрес во вмешательстве в американские выборы, так как «подобные сведения нельзя обнародовать в одностороннем порядке».
"Они, как правило, носят крайне деликатный характер. То, чем обмениваются правительства, с точки зрения безопасности не всегда может быть предоставлено широкой публике", — отметил он.
Обвинения в адрес «российских хакеров» периодически выдвигают западные политики. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках влияния на выборы в разных странах.
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