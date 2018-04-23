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Не называйте Барселону Барсой: 20 ошибок туриста, по которым вас тут же вычислят местные
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Не называйте Барселону Барсой: 20 ошибок туриста, по которым вас тут же вычислят местные 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Мы можем сколько угодно ездить в отпуск по разным странам мира, но чаще всего так и остаемся в статусе туриста. В каждом городе всегда есть нюансы, которые известны только местным жителям. На американском портале Buzz Feed собрали самые распространенные ошибки, по которым местные всегда понимают, что перед ними турист.
Источник: Buzz Feed
A post shared by London Food, Drinks & Travel (@londonfoodbabes) on  Apr 5, 2018 at 11:35am PDT  Лондон, Великобритания — оставлять большие чаевые.
«Чаевые в ресторанах приветствуются, но они гораздо скромнее по сравнению, например, с США, поскольку официанты получают зарплату. Причем в Великобритании от клиентов в первую очередь ожидают вежливого обращения с персоналом, а не наоборот».
A post shared by Visit Barcelona (@visitbarcelona) on  Apr 18, 2018 at 6:40am PDT  Барселона, Испания — называть город сокращенным «Барса».
«Мы каждый раз морщимся, когда слышим это сокращенное название».
A post shared by Portland Oregon (@portland) on  Mar 30, 2018 at 6:12pm PDT  Портленд, Орегон — ходить с зонтиком во время дождя.
«Местные просто надевают шерстяную верхнюю одежду, которая всегда остается сухой. На дождь тут мало обращают внимание».
A post shared by Moscow (@topmoscowphoto) on  Mar 8, 2018 at 12:23am PST  Москва, Россия — свистеть в помещении.
«Стоит вам присвистнуть от удивления у кого-нибудь дома, вас тут же идентифицируют как туриста. Русские верят, что если свистеть в помещении, то денег не будет». (Тут мы не совсем согласны, на такое поведение туриста в молодежной компании сегодня мало кто обратит внимание.)
A post shared by Paris Aéroport (@parisaeroport) on  Jan 30, 2018 at 4:29am PST  Париж, Франция — называть аэропорт Шарль-де-Голль «Шарль-де-Голль».
«Никто из местных не называет один из главных аэропортов города «Шарль-де-Голль», хотя именно такое название он и носит. Местные жители называют его Руасси».
A post shared by Navy Pier (@navypierchicago) on  Feb 13, 2018 at 8:44am PST  Чикаго, Иллинойс — ходить на Военно-морской пирс летом.
«Военно-морской пирс — одно из самых посещаемых мест в Чикаго летом. Однако все люди в это время года — туристы. Местные ходят туда осенью. Потому что в теплые дни там слишком много народу, цены завышены и делать особо нечего».
A post shared by VisitSingapore (@visit_singapore) on  Nov 25, 2017 at 9:53pm PST  Сингапур — жевать жевательную резинку.
«В Сингапуре продавать жевательную резинку незаконно. Поэтому местные стараются избежать нарушения закона».
A post shared by This is Edinburgh (@thisisedinburgh) on  Mar 21, 2018 at 4:02am PDT  Эдинбург, Шотландия — произносить на английском окончание «г».
«На английском название города произносится как «эдинберра», а не «эдинберг»».
A post shared by Sara Benedetti (@benedetti.sara) on  Apr 23, 2018 at 4:57am PDT  Нью-Йорк — ходить на Таймс-сквер.
«Местные жители ни за какие коврижки там не появятся».
A post shared by Travel Alberta (@travelalberta) on  Mar 22, 2018 at 8:45am PDT  Альберта, Канада — кормить диких животных.
«Не стоит кормить диких животных и обращаться с ними как с домашними питомцами. Надо уважать животных и их личное пространство».
A post shared by Johannesburg South Africa (@cityofjohannesburg) on  Nov 9, 2017 at 11:29pm PST  Йоханнесбург, Южная Африка — быть дружелюбным и разговорчивым с незнакомыми людьми.
«В основном местные жители не особо дружелюбны и болтливы, преимущественно из соображений безопасности. Ну и им не нравится, когда нарушают границы их личного пространства».
A post shared by Only In Boston (@onlyinbos) on  Apr 18, 2018 at 9:19am PDT  Бостон, США — останавливаться и смотреть уличные представления.
«Местные никогда не останавливаются, например, послушать уличных музыкантов, особенно в метро. Уличные представления устраиваются в основном для туристов».
A post shared by Visit Seattle (@visitseattle) on  Mar 27, 2018 at 4:26pm PDT  Сиэтл, США — быть загорелым.
«Когда кто-то входит в кафе с идеальным загаром, в шортах и футболке, и выглядит так, будто он видел солнце, мы сразу понимаем, что он неместный».
A post shared by turismoroma (@turismoromaweb) on  Apr 18, 2018 at 1:16am PDT  Рим, Италия — быть незагорелым.
«У итальянцев в основном темная или загорелая кожа. Встретить кого-то с бледной кожей и светлыми волосами практически невозможно. Мы сразу понимаем, что это бледное пятно — турист».
A post shared by I amsterdam (@iamsterdam) on  Mar 24, 2018 at 11:23pm PDT  Амстердам, Нидерланды — ездить на велосипеде в шлеме.
«Все местные ездят без шлема».
A post shared by Maria Fomicheva (@greedy_cookie) on  May 29, 2015 at 2:40am PDT  Каир, Египет — носить камуфляжную одежду.
«Не знаю почему, но большинство туристов ходят так, как будто им предстоит нечто чрезвычайно опасное или невероятно важная поездка в джунгли».
A post shared by Tehran's Official Page (@tehranpics) on  Sep 27, 2017 at 3:39am PDT  Тегеран, Иран — не торговаться в супермаркете.
«Традиция торговаться в Иране настолько важна, что некоторые магазины специально завышают цены на товары, чтобы иметь возможность поторговаться».
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