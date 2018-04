Не называйте Барселону Барсой: 20 ошибок туриста, по которым вас тут же вычислят местные

Мы можем сколько угодно ездить в отпуск по разным странам мира, но чаще всего так и остаемся в статусе туриста. В каждом городе всегда есть нюансы, которые известны только местным жителям. На американском портале Buzz Feed собрали самые распространенные ошибки, по которым местные всегда понимают, что перед ними турист.

«Чаевые в ресторанах приветствуются, но они гораздо скромнее по сравнению, например, с США , поскольку официанты получают зарплату. Причем в Великобритании от клиентов в первую очередь ожидают вежливого обращения с персоналом, а не наоборот».

«Мы каждый раз морщимся, когда слышим это сокращенное название».

«Местные просто надевают шерстяную верхнюю одежду, которая всегда остается сухой. На дождь тут мало обращают внимание».

«Стоит вам присвистнуть от удивления у кого-нибудь дома, вас тут же идентифицируют как туриста. Русские верят, что если свистеть в помещении, то денег не будет». (Тут мы не совсем согласны, на такое поведение туриста в молодежной компании сегодня мало кто обратит внимание.)

«Никто из местных не называет один из главных аэропортов города «Шарль-де-Голль», хотя именно такое название он и носит. Местные жители называют его Руасси».

«Военно-морской пирс — одно из самых посещаемых мест в Чикаго летом. Однако все люди в это время года — туристы. Местные ходят туда осенью. Потому что в теплые дни там слишком много народу, цены завышены и делать особо нечего».

«В Сингапуре продавать жевательную резинку незаконно. Поэтому местные стараются избежать нарушения закона».

«На английском название города произносится как «эдинберра», а не «эдинберг»».

«Местные жители ни за какие коврижки там не появятся».

«Не стоит кормить диких животных и обращаться с ними как с домашними питомцами. Надо уважать животных и их личное пространство».

«В основном местные жители не особо дружелюбны и болтливы, преимущественно из соображений безопасности. Ну и им не нравится, когда нарушают границы их личного пространства».

«Местные никогда не останавливаются, например, послушать уличных музыкантов, особенно в метро. Уличные представления устраиваются в основном для туристов».

«Когда кто-то входит в кафе с идеальным загаром, в шортах и футболке, и выглядит так, будто он видел солнце, мы сразу понимаем, что он неместный».

«У итальянцев в основном темная или загорелая кожа. Встретить кого-то с бледной кожей и светлыми волосами практически невозможно. Мы сразу понимаем, что это бледное пятно — турист».

«Все местные ездят без шлема».

«Не знаю почему, но большинство туристов ходят так, как будто им предстоит нечто чрезвычайно опасное или невероятно важная поездка в джунгли».

«Традиция торговаться в Иране настолько важна, что некоторые магазины специально завышают цены на товары, чтобы иметь возможность поторговаться».