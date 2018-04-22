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В Полтаве осквернили Скорбящую мать
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В Полтаве осквернили Скорбящую мать 

Вести.Ru 56 минут назад
В украинской Полтаве осквернен монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма, установленный на месте массовых расстрелов жителей города в годы немецко-фашистской оккупации.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, неизвестные вандалы «украсили» памятники нацистским приветствием и антисемитскими лозунгами. Сообщается, что к настоящему моменту надписи уже закрасили черной краской.
Вандалы оскверняют памятник Скорбящей матери не в первый раз. Так, в апреле 2016 года неизвестные злоумышленники нанесли на монумент антисемитский призыв и нарисовали свастику. До этого подобные случаи были зафиксированы в 2011, 2014 и 2015 годах.
В годы Великой Отечественной войны на месте памятника Скорбящей матери немецко-фашистские подразделения расстреляли, по разным данным, от 10 до 30 тысяч полтавчан.
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