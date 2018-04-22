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Долгострои станут стартовыми площадками для реновации
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Долгострои станут стартовыми площадками для реновации 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Две стартовые площадки для строительства домов по программе реновации определены на местах бывших долгостроев.
— Сегодня два долгостроя включены в 708-е постановление правительства Москвы по стартовым площадкам. Это объекты в Северо-Западном округе Москвы, — пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Речь идет о ветхом административном здании по адресу: микрорайон 11, корпус 1, и об отселенном жилом доме № 11 по улице Лодочная.
На месте одного из самых известных долгостроев столицы — Ховринской больницы — также планируется жилая застройка. Как ранее отмечал руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев, снос недостроенной больницы запланирован на вторую половину 2018 года.
При этом Княжевская подчеркнула, что переселение по программе реновации в дома, которые возведут на территории «ховринки», возможно лишь по желанию жильцов расселяемых домов, так как район Ховрино не попал в программу.
— У нас есть четкие требования — переселение в рамках района. Поэтому обязательства города будут выполняться именно в рамках района проживания, — подчеркнула председатель Москомархитектуры.
Юлиана Княжевская также рассказала, что из более чем 5 тысяч домов, попавших в программу реновации, 2018 точно будут сохранены ввиду своей исторической и архитектурной ценности. Судьба еще 22 домов определится лишь на этапе создания проекта планировки обновляемых кварталов.
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