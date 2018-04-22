Долгострои станут стартовыми площадками для реновации

Две стартовые площадки для строительства домов по программе реновации определены на местах бывших долгостроев.

Речь идет о ветхом административном здании по адресу: микрорайон 11, корпус 1, и об отселенном жилом доме № 11 по улице Лодочная.

На месте одного из самых известных долгостроев столицы — Ховринской больницы — также планируется жилая застройка. Как ранее отмечал руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев , снос недостроенной больницы запланирован на вторую половину 2018 года.

При этом Княжевская подчеркнула, что переселение по программе реновации в дома, которые возведут на территории «ховринки», возможно лишь по желанию жильцов расселяемых домов, так как район Ховрино не попал в программу.

— У нас есть четкие требования — переселение в рамках района. Поэтому обязательства города будут выполняться именно в рамках района проживания, — подчеркнула председатель Москомархитектуры.

Юлиана Княжевская также рассказала, что из более чем 5 тысяч домов, попавших в программу реновации, 2018 точно будут сохранены ввиду своей исторической и архитектурной ценности. Судьба еще 22 домов определится лишь на этапе создания проекта планировки обновляемых кварталов.