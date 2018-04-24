ЕС намерен присоединиться к консультациям в рамках ВТО между США и Китаем по тарифам на сталь и алюминий

ЕС уведомил США, Китай и Орган по разрешению споров ВТО /ОРС/ о том, что он имеет значительные торговые интересы в этом деле и намерен принять участие в консультациях.

Напомним, что несмотря на возражение бизнес-групп и торговых партнеров по всему миру, президент США Д. Трамп 8 марта подписал документ о введении 25-процентного тарифа на импорт стали и 10-процентного тарифа на импорт алюминия.

По заявлению ЕС, хотя союз временно освобожден от тарифов, «если исключение не продлится, то предпринятые Соединенными Штатами меры в значительной степени подорвут экспорт ЕС».

В 2017 году блок из 28 европейских стран экспортировал в Соединенные Штаты стальной продукции на общую сумму 5,99 млрд долларов США, а алюминия — на 1,25 млрд долларов США, что сделало его главным экспортером стали в США и пятым по величине экспортером алюминия. —0—