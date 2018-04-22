В Сарове создадут цифровую модель морского безэкипажного судна

Но — обо всем по порядку.

В свое время академик РАН, почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий Илькаев высказался за то, чтобы в рамках кооперации с "Роскосмосом" максимально использовались вычислительные возможности их центра. А тут Сарову , без преувеличения, нет равных в России . Поэтому создание Межотраслевого распределенного комплексного центра испытаний (МРКЦИ) на базе уже существующих компетенций того коллектива, что 70 лет обеспечивает для нашей страны ядерный паритет, — идея осмысленная, востребованная и многообещающая.

И под такую масштабную задачу, считают в Сарове, вполне может быть разработана федеральная целевая программа. А в отношении Арктики программа с горизонтом до 2025 года уже существует. И предусматривает среди прочего создание перспективных транспортных средств для работ на шельфе арктических морей и на трассе Севморпути. В конце марта на совещании в Агентстве стратегических инициатив был представлен проект безэкипажного судна для Арктики. Это, как уже сказано, совместная заявка РФЯЦ-ВНИИЭФ, Института океанологии РАН и ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

Дроны — гражданские и военные, автономные подводные аппараты — тут все понятно. А самоходное судно без экипажа — какие от этого плюсы? Специалисты, что уже погрузились в материал, приводят такие резоны. Как ни покажется удивительным, но 6-8 из каждых десяти инцидентов с плавсредствами происходит по вине экипажа. А ущерб от допущенных ошибок в судовождении — это 1,5 миллиона долларов каждый день. И эти траты, уверяют авторы заявки, закладываются в стоимость судна еще на стадии проектирования.

К концу 2018 года в Норвегии планируют запустить электрическое безэкипажное судно для речных перевозок

На том судне, модель которого предложена к разработке, вместо людей будут приборы. Они обеспечивают передачу, получение сигнала, диагностику, мониторинг систем корабля.

"Безэкипажное судовождение — это перспективное направление в развитии морского и речного транспорта и важная область применения информационных технологий, — говорится в комментариях РФЯЦ-ВНИИЭФ. — При создании цифровой модели безэкипажного судна станет возможным получить существенные улучшения в конструкции корпуса, отказаться от надстройки, разместить в носовой части грузовой трюм, исключить системы обеспечения жизнедеятельности и, значит, увеличить сроки плавания судна".

Франция, Исследования и проработки в этом направлении уже не первый год ведут Великобритания , Норвегия, активно занимаются этой темой Нидерланды Китай . Англичане планируют реализовать первый такой проект в 2019 году. А Норвегия уже к концу 2018 года намерена запустить электрическое автономное БЭС на небольшие расстояния для речных перевозок.

В России, как не единожды заявляли представители Объединенной судостроительной корпорации , разработка технологий безэкипажного судовождения ведется в отношении широкого класса «водоплавающих» средств: научно-исследовательских, спасательных, транспортных и других судов. Помимо всего уже сказанного, это прописано в целях Национальной технологической инициативы «Маринет»: Россия в итоге должна обрести приоритет в создании и применении технологий безэкипажного судовождения в гражданском секторе.

1,5 миллиона долларов составляет ежедневный ущерб от допущенных ошибок в судовождении

Как и в случае с космическим приборостроением, за новую для себя тему судовождения коллектив РФЯЦ-ВНИИЭФ взялся с ясным пониманием задач и своих во многом уникальных возможностей. Особый «конек», чем в коллективе заслуженно гордятся, — это универсальные возможности имитационного моделирования на основе собственных цифровых разработок. Они позволяют с успехом решать задачи конструкторского проектирования, в том числе в области судовождения, выполнять имитационное моделирование сложных технических систем — оптического наблюдения, гидроакустики, радиолокации, связи.

А от тандема РФЯЦ-ВНИИЭФ и Крыловского научного центра, который известен своей испытательной базой, можно ожидать той синергии, что ускоряет все процессы и дает не всплеск, но результат.

тем временем

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института автоматики ( ВНИИА , входит в состав ядерного оружейного комплекса ГК «Росатом») в сотрудничестве с Институтом космических исследований РАН разрабатывают новую модификацию научной аппаратуры, которая позволит изучать состав грунта на разных планетах.

"Подобная научная разработка позволит определять элементный состав основных породообразующих элементов и может быть использована на посадочных миссиях на Марсе, на Луне и на Венере. В настоящее время уже проходят совместные эксперименты", — сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники во ВНИИ автоматики.

Один из наиболее важных аспектов нынешнего сотрудничества ИКИ и ВНИИА связан с участием в российской лунной программе и посвящен созданию научной аппаратуры АДРОН для будущих российских посадочных миссий «Луна-25» и «Луна-27». А первую «пылевую» обкатку сотрудничество этих двух научных центров прошло в августе 2012 года, когда марсоход Curiosity совершил посадку в бассейне кратера Гейл на поверхности Красной планеты. Через несколько дней в составе марсохода начал работать импульсный нейтронный генератор, разработанный во ВНИИА по заказу Института космических исследований РАН.