В столице прошло Всеармейское совещание писателей

20 апреля завершило работу 4-е Всеармейское совещание писателей, организованное Главным управлением по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации , Департаментом культуры Минобороны России и военно-художественной студией писателей Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе

В совещании, которое проходило в течение трех дней, приняли участие более 40 военных писателей, представляющих виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации, военные округа.

Крыма, Санкт-Петербурга, Ставрополья, — В столицу для обсуждения вопросов дальнейшего повышения уровня военной литературы, обмена творческим опытом и шлифовки профессионального мастерства приехали прозаики и поэты из многих регионов России, в том числе из Кировской области Калининграда , Приморья, Краснодара Казани , многих областей центральной части страны, — сообщил «ВМ» руководитель Студии писателей Вооруженных Сил, лауреат Государственной премии России, секретарь Московской городской организации Союза писателей России Владимир Силкин

После насыщенного выступлениями пленарного заседания, состоявшегося в первый день совещания (именно тогда почетными гостями военных литераторов стали редакторы ведущих печатных изданий и известные писатели), началась активная работа в семинарах — поэзии, прозы, публицистики и литературной критики.

Руководили работой семинаров сотрудники военно-художественной студии писателей ЦДРА: ведущий редактор, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Шигин, редактор, поэт заслуженный работник культуры Российской Федерации Игорь Витюк, редактор заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Савицкий . Им помогали поэт, прозаик генерал-майор запаса Александр Вырвич, киносценарист полковник Александр Поправко, член Союза писателей России полковник Владимир Морозов

Высокую активность в семинарских обсуждениях наравне со взрослыми литераторами приняли курсанты Военного университета Минобороны России, воспитанники Казанского суворовского военного училища, Краснодарского президентского кадетского училища.

Вечером первого дня участники совещания посетили Центральный Академический театр Российской Армии, где посмотрели спектакль «Сон в летнюю ночь».

Итоги работы в семинарах подвел начальник военно-художественной студии писателей ЦДРА, поэт заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат Государственной премии России Владимир Силкин, который отметил, что уровень профессионального мастерства военных литераторов по сравнению с 2016 годом (годом проведения 3-го Всеармейского совещания писателей) заметно возрос.

Что важно, военные прозаики и поэты не размениваются на какие-то второстепенные и развлекательные темы. Осознавая высокую миссию военной литературы, они вдохновенно работают над тем, что действительно волнует людей в погонах, ветеранов Вооруженных Сил, что сегодня актуально в нашем обществе. Это — темы Великой Отечественной войны, славного исторического прошлого России, участия российских военнослужащих в боевых действиях в «горячих точках», военной операции в Сирии

Немало творческих достижений и в активе сотрудников военно-художественной студии писателей ЦДРА. Ими выпущены в свет антология военно-патриотической поэзии «Армейские победные зарницы», информационно-методическое пособие «История работы литературных объединений (кружков) в Вооруженных Силах с XIX века по настоящее время», книга современной военной прозы и публицистики «Горячие ветры», на выходе сборник стихотворений и песен «Чужая и наша война» и другие книги.

В заключительный день для участников совещания были организованы экскурсии в Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации, «Дом Ростовых» (головной офис Международного сообщества писательских союзов — правопреемника Союза писателей СССР) и Центральный Дом литераторов.

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