Систему беспилотного транспорта презентуют немцам

Московская делегация принимает участие в крупнейшей международной промышленной выставке HANNOVER MESSE 2018. Экспозиция открывается 23 апреля в Ганновере . В своем первом интервью «ВМ» глава Московского экспортного центра Кирилл Ильичев рассказал, как российская столица намерена налаживать связи с иностранными производствами и инвесторами.

— Кирилл Сергеевич, давайте начнем с того, какое место занимает Москва среди российских экспортеров?

— Наша столица генерирует 42 процента экспорта всей страны — это 148 миллиардов долларов. Таким образом, мы экспортер номер один среди российских регионов. И задача Московского экспортного центра — выводить на внешние рынки компании из несырьевого неэнергетического сектора. Производители различных видов оборудования, электроники, медизделий, лекарств и продуктов питания, предприятия из других производственных отраслей — для поддержки этих компаний создан и работает наш центр.

— Какую помощь центр оказывает московским компаниям по продвижению их продукции на внешние рынки?

— В ближайшее время откроется консультационный центр, в который экспортеры смогут прийти и получить ответы на вопросы, связанные с таможенной очисткой грузов, налоговой базой и бухгалтерским учетом. Наши специалисты расскажут об изменениях в законодательстве, помогут подготовить экспортные документы, проверят иностранных контрагентов, оценят наличие торговых барьеров и проведут экспортную аналитику. Уже сейчас можно позвонить в контакт-центр Московского экспортного центра и получить полную информацию о действующих услугах и программах. На прошлой неделе мы объявили о запуске пилотного проекта с Alibaba.com . За 2018 год намерены вывести 100 московских производителей на крупнейший в мире маркетплейс. Всего за год планируется вывести на Alibaba.com не менее 500 столичных продуктов. Московским компаниям будут присвоены статусы «золотых поставщиков», мы финансируем 100 процентов их стоимости. Уже запущен процесс отбора участников, мы принимаем первые заявки. В целом Московский экспортный центр сегодня становится единым окном для получения различных видов поддержки столичного правительства . Например, если участнику одной из наших программ потребуется кредит на льготных условиях или венчурное финансирование, мы привлечем ресурсы соответствующих московских фондов. Мы также сотрудничаем с московскими центрами услуг для бизнеса и готовы стать точкой доступа к их услугам. Если экспортно ориентированной компании требуются субсидии на развитие производства, мы знаем, какие подразделения Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы такие субсидии выдают и на каких условиях.

— Флагманский проект Московского экспортного центра — программа «Сделано в Москве». Что она из себя представляет?

— Отмечу, что всего в этом году запланировано 15 выставок, мы покажем в России и за рубежом продукцию более 300 столичных компаний. Фактически Made in Moscow — это городской выставочный бренд, под которым мы ведем продвижение Москвы как производителя высокотехнологичной продукции. Выставочные бренды существуют у многих стран, например Made in Germany, Made in Italy, Made in China. Мы развиваем бренд «Сделано в Москве» не только за рубежом: нам важно, чтобы в него поверили сами столичные производители. Вокруг экспорта существует много мифов. Наиболее распространенные: нас не любят в других странах, московская продукция не может конкурировать с лидерами зарубежных рынков. Наша задача — бороться с этими вредными стереотипами, рассказывать, что мы живем в городе, который является лучшей в стране стартовой площадкой для выхода на зарубежные рынки, что в Москве уже действуют более 4700 экспортных компаний, а по всему миру продается более 7,5 тысячи видов наших товаров.

— 23 апреля открывается промышленная ярмарка в Ганновере — чего от нее ждете? Какие есть предпосылки для выхода на новые рынки для московских компаний?

— Посмотрим на арифметику: в прошлом году на Ганноверской промышленной ярмарке был всего один стенд «Сделано в Москве», на нем разместились 20 компаний. Сейчас в Ганновере открываются четыре стенда московских производителей в тематических павильонах «Интегрированная промышленная автоматизация», «Промышленный субподряд», «IT-решения» и «Энергетика». Это 31 компания и более 60 решений, которые способны успешно конкурировать с мировыми аналогами, а в ряде случаев вообще не имеют аналогов. Если говорить о наших собственных ожиданиях — мы планируем провести в Ганновере порядка 800 деловых встреч с закупщиками и потенциальными инвесторами, по результатам которых в течение года московские компании заключат контракты на миллионы долларов. Разумеется, точными цифрами мы сможем поделиться ближе к концу года. В нашей экспозиции участвуют как гиганты московского инновационного бизнеса, так и многообещающие высокотехнологичные компании, которые только начинают свой путь на экспортные рынки. Будут показаны технологии для беспилотного транспорта, роботизированные системы неразрушающего контроля, экологически чистые источники энергии, решения в сферах кибербезопасности и виртуальной реальности. Со многими московскими технологиями, которые представлены на наших ганноверских стендах, каждый день соприкасаются не только москвичи, но и жители многих зарубежных стран. Это банковские терминалы, паркоматы, тач-панели, серверы для дата-центров и решения для городского транспорта. Я, как и миллионы потребителей по всему миру, уверен в московской продукции и не сомневаюсь, что, в том числе благодаря нашей работе бренд Made in Moscow станет всемирно узнаваемым знаком качества.

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