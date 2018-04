Систему беспилотного транспорта презентуют немцам 

— Кирилл Сергеевич, давайте начнем с того, какое место занимает Москва среди российских экспортеров?

— Наша столица генерирует 42 процента экспорта всей страны — это 148 миллиардов долларов. Таким образом, мы экспортер номер один среди российских регионов. И задача Московского экспортного центра — выводить на внешние рынки компании из несырьевого неэнергетического сектора. Производители различных видов оборудования, электроники, медизделий, лекарств и продуктов питания, предприятия из других производственных отраслей — для поддержки этих компаний создан и работает наш центр.

— Какую помощь центр оказывает московским компаниям по продвижению их продукции на внешние рынки?

— Флагманский проект Московского экспортного центра — программа «Сделано в Москве». Что она из себя представляет?

— Отмечу, что всего в этом году запланировано 15 выставок, мы покажем в России и за рубежом продукцию более 300 столичных компаний. Фактически Made in Moscow — это городской выставочный бренд, под которым мы ведем продвижение Москвы как производителя высокотехнологичной продукции. Выставочные бренды существуют у многих стран, например Made in Germany, Made in Italy, Made in China. Мы развиваем бренд «Сделано в Москве» не только за рубежом: нам важно, чтобы в него поверили сами столичные производители. Вокруг экспорта существует много мифов. Наиболее распространенные: нас не любят в других странах, московская продукция не может конкурировать с лидерами зарубежных рынков. Наша задача — бороться с этими вредными стереотипами, рассказывать, что мы живем в городе, который является лучшей в стране стартовой площадкой для выхода на зарубежные рынки, что в Москве уже действуют более 4700 экспортных компаний, а по всему миру продается более 7,5 тысячи видов наших товаров.