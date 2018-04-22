Ленина можно назвать могильщиком права

«Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом „зеленых“ (мы потом на них и свалим) пройдем на 10 — 20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100 000 рублей за повешенного». © В. И. Ленин. Записка Э. М. Склянскому, ноябрь 1920 г.

10 (22) апреля родился В. И. Ленин. Этого человека — юриста по образованию — можно назвать могильщиком права.

Вместо судебной системы, сформированной Великой реформой 1864 г., с ее принципами объективности, состязательности, открытости и гуманизма, доминирующим стал принцип «революционной целесообразности».

Уже 24 ноября 1917 г. Совет Народных Комиссаров постановил:

«Упразднить доныне существующие общие судебные установления как-то: окружные суды, судебные палаты и правительствующий сенат со всеми департаментами, военные и морские суды всех наименований, а также коммерческие суды, заменяя все эти установления судами, образуемыми на основании демократических выборов…

Для борьбы против контрреволюционных сил в видах принятия мер ограждения от них революции и ее завоеваний, а равно для решения дел о борьбе с мародерством и хищничеством, саботажем и прочими злоупотреблениями торговцев, промышленников, чиновников и прочих лиц учреждаются рабочие и крестьянские Революционные трибуналы в составе одного председателя и шести очередных заседателей, избираемых губернскими или городскими Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Для производства же по этим делам предварительного следствия при тех же Советах образуются особые следственные комиссии».

Таким образом, «суд скорый, правильный, милостивый и равный для всех», а также вся присяжная и частная адвокатура оказались «за бортом истории».

Адвокат Сергей Кобяков , защищавший людей в революционных трибуналах, вспоминал:

«Захвативши власть, большевики немедленно приступили к «реформам». Началась ломка всех старых порядков — и плохих, и хороших, и замена всего старого — новым, соответствующим новому строю. Радикальной ломке подверглась и старые судебные установления.

Вышел декрет, которым уничтожались все старые суды, начиная от Сената и кончая судами мировыми. Были созданы новые суды. Большевики любят подражать Великой Французской Революции и поэтому новые суды были названы трибуналами.

Был создан Верховный Революционный Трибунал, единственное судилище на всю советскую Россию , которое должно было разбирать дела государственной измены, спекуляции, саботажа, раз эти дела имели государственное значение.

Приговоры этого суда не могли быть обжалованы ни в апелляционном, ни в кассационном порядке. Приговор никем не утверждался и должен был приводиться в исполнение в течение 24 часов».

Бывший присяжный поверенный В. И. Ленин торжествовал.

В мае 1920 г. он писал: «Мы разрушили в России, и правильно сделали, что разрушили, буржуазную адвокатуру, но она возрождается у нас под прикрытием „советских“ „правозаступников“.

Внутри советских инженеров, внутри советских учителей, внутри привилегированных, т. е. наиболее квалифицированных и наилучше поставленных, рабочих на советских фабриках мы видим постоянное возрождение решительно всех тех отрицательных черт, которые свойственны буржуазному парламентаризму, и только повторной, неустанной, длительнейшей, упорной борьбой пролетарской организованности и дисциплины мы побеждаем — постепенно — это зло».

Последствия этого правового нигилизма мы «расхлебываем» до сих пор.