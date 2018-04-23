В каком еще страшном грехе США обвиняют Россию

«Государственный департамент должен рассмотреть возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма, куда уже входят ее близкие союзники Иран Сирия . Россия вторглась в соседние Украину Грузию , поддерживает преступный режим Башара Асада и наших врагов в Афганистане , а также ведет активную информационную войну против западных демократий, включая вмешательство в американские выборы 2016 года», — уверен американский сенатор.

Такое решение, по его словам, будет еще одним инструментом давления на Россию наряду с финансовыми санкциями. Гарднер убежден, что оснований для него накопилось уже достаточно.

Одним из оснований американский политик считает якобы доказанную ОЗХО вину России в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок». Кроме того, он уверен, что в сирийском конфликте Россия участвует сразу на двух сторонах: президента Башара Асада и ИГИЛ . При этом в качестве источника информации о том, что Россия спонсирует террористов, Гарднер называет украинские СМИ. В частности, он ссылается на статью агентства ТСН.

По мнению политолога Кирилла Бенедиктова, предложение сенатора Гарднера не является предметом серьезного разговора.

— Потому, что оно, во-первых, опасно для всей нынешней системы международных отношений, что не могут не понимать даже враждебно настроенные по отношению к нашей стране американские законодатели, а во-вторых, избыточно, а поэтому нерационально. На сегодняшний день в списке государств-спонсоров терроризма Госдепа США включены четыре страны: Северная Корея , Иран, Сирия и Судан . Ни с одной из этих стран у США нет сколько-нибудь серьезных дипломатических отношений (и не было на момент включения их в список). Куба была исключена из списка в связи с «нормализацией отношений» при Обаме — этот процесс никаких видимых результатов не принес, однако было очевидно, что сохранение Острова Свободы в списке стран-спонсоров терроризма сделало бы попытки наладить отношения бессмысленными в принципе.

«СП»: — К чему бы привело включение в этот список России?

В случае с Россией, которая является важным игроком на международной арене, ее исключение из числа равноправных партнеров грозит прекращением любого взаимодействия по всем ключевым вопросам международной повестки, включая Ближний Восток, денуклеаризацию Корейского полуострова, Украину и т.д. То, что Вашингтон (как и Москва ) не могут себе позволить прекратить такое взаимодействие, продемонстрировала недавняя история с высылкой 60 российских дипломатов из США, которая, несмотря на громкую риторику, обернулась обычной ротацией дипломатического персонала. Кроме того, в отношении России и без того действуют введенные США экономические санкции, которые, к сожалению, будут углубляться и расширяться даже без избыточных и неразумных шагов вроде расширения списка Госдепартамента. Поэтому предложение сенатора Гарднера сложно расценивать иначе, как PR-ход, имеющий целью нарастить его собственный политический капитал.

В этой связи хотелось бы напомнить о том, что сам сенатор, лоббирующий на Капитолийском холме интересы Национальной стрелковой ассоциации, в 2016 г. выступал против внесенного сенатором от штата Калифорния Дианой Файнстайн законопроекта, который предполагал ограничить действие Второй поправки к запрет на продажу оружия гражданам, подозревавшимся в террористической активности (что не отменяет трогательного сходства между взглядами Гарднера и Файнстайн касательно России: Файнстайн еще в 2014 г. предлагала Обаме внести в список стран-спонсоров терроризма Донецкую народную республику). Кроме того, можно вспомнить, что в 2017 г. сенатор Гарднер резко критиковал указ президента Трампа о запрете въезда в США граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением, в число которых, кстати, входили три страны из «террористического» списка Госдепа: Сирия, Иран и Судан.

— Если Америка примет это решение, то оно будет знаковым, — считает эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов

— Ведь 21 век начался как век сотрудничества России и США в борьбе с мировым терроризмом и, хотя благолепие наблюдалось буквально пару лет, значительная часть российских элитариев трепетно хранит память об этих временах и не оставляет надежды туда вернуться. Признание американцами РФ «спонсором терроризма» сделает очевидным не только тот факт, что мы по-разному понимаем терроризм, но и закроет все пути к сотрудничеству по теме борьбы с ним.

Такое решение так же покажет, что новая холодная война куда более круче прежней. Ведь СССР не называли спонсором терроризма, несмотря на поддержку вьетнамских партизан или сандинистов.

«СП»: — В списке стран, поддерживающих терроризм, Сирия, Иран, Судан. Что объединяет эти страны?

— Основания для такого решения могут быть чисто оценочные. Как в случае с Ираном. Если Вашингтону вы не нравитесь, то становитесь пособником терроризма. Гражданина за такое могут отправить в спецтюрьму Гуантанамо, а государство внести в списочек.

«СП»: — Каким может и должен быть ответ Москвы, если таки включат?

— Ответ на внесение в список может заключаться в действенной поддержке антиамериканских сил во всем мире. Прежде всего в Южной и Центральной Америке.

— На международном уровне ожидать подобных шагов не следует, а американский Конгресс может пойти на что угодно, лишь бы оправдать свою антироссийскую риторику, — уверен заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров

— Более ответственным политикам, чем сенатор от штата Колорадо и прочие американские конгрессмены, известен тот вклад, который Россия внесла и продолжает вносить в дело борьбы с международным терроризмом. И нет возможности замолчать масштаб российского участия. Но в любом случае участие в антироссийском «хоре» сенатору будет засчитано. Мне кажется, Гарднер просто тестирует саму возможность обсуждения этой темы. Зачем он это делает, другой вопрос. Возможно, для последующего оправдания какого-нибудь нового санкционного пакета.

«СП»: — По слова Гарднера, «Россия вторглась в соседние Украину и Грузию, поддерживает преступный режим Башара Асада и наших врагов в Афганистане, а также ведет активную информационную войну против западных демократий, включая вмешательство в американские выборы 2016 года». Но где тут спонсирование терроризма?

— Политиков вроде Гарднера подобные нестыковки не волнуют. Их задача — сделать информационный вброс от имени статусного лица. При всей неадекватности поведения американские сенаторы пока являются такими персонами.

«СП»: — Кроме того, Гарднер заявил об участии России в сирийском конфликте сразу на двух сторонах: президента Сирии Башара Асада и ИГ. Информацию о материальной поддержке ИГ сенатор почерпнул в украинских СМИ. Не слишком ли для серьезного политика делать такие заявления, да еще и основываясь на непроверенных данных из СМИ не очень объективного по отношению к России государства?

— Я бы прежде задал другой вопрос: не слишком ли сенатора, допускающего подобные инсинуации, считать серьезным политиком? Но всё же не будем забывать, что речь идет об информационной войне против России. На такой войне в ход идут и сознательная дезинформация, и прочие медиапровокации.

«СП»: — Если допустить такой вариант, чем это грозит России?

— Как я уже сказал, скорее всего, очередными санкциями со стороны Запада. Ищется повод для нового витка антироссийской истерии.

«СП»: — Какие шаги Москва могла бы предпринять в ответ?

— Продолжить помощь Сирии в ее борьбе с терроризмом. Это первоочередной вопрос. Антироссийская информационная кампания как раз и направлена на отвлечение сил и средств, в том числе на информационных фронтах, от выполнения Россией своей основной задачи. В то же время, по-моему, Москва должна, не особо с этим церемонясь, предавать огласке имеющиеся в ее распоряжении факты связей Соединенных Штатов с террористическими организациями по всему миру.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

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