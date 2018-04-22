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О массовой травле собак предупредили вологжан сотрудники «Велеса»
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О массовой травле собак предупредили вологжан сотрудники «Велеса» 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
информация о незнакомце, который грозится отравить собак с помощью медикаментозных препаратов. Свои сообщения человек под псевдонимом Герасим Князевский направил сотрудникам организации «Велес».
По словам зоозащитников, в настоящее время в Вологде обнаружены мертвыми пять собак. Эти случаи зафкисированы в 6-м микрорайоне и в районе ул. Ярославской. Одно из тел направлено на экспертизу, с помощью которой будет определена точная причина смерти.
«Письма с угрозами приходят всем сотрудникам. Этот человек обращает внимание, что снова выйдет на охоту сегодня ночью. Он присылает фото колбасы, нашпигованной таблетками. Владельцам собак мы советуем не выпускать животных на самовыгул. А если гуляете со своим питомцем на поводке, следите за тем, чтоб он ничего не подбирал с земли», — рассказала администратор общества защиты животных «Велес» Нина Кудрявцева.
Администрация «Велеса» надеется на помощь правоохранительных органов. Заявления уже писали сами оозащитники и жители 6-го микрорайона.
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