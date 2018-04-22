Зампредседателя ПК ВСНП Ван Чэнь провел переговоры с зампредседателя Мажилиса Казахстана Г. Исимбаевой

Пекин, 22 апреля / Синьхуа / — Член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя ПК ВСНП Ван Чэнь сегодня в Доме народных собраний провел переговоры с заместителем председателя Мажилиса Казахстана Гульмирой Исимбаевой.

Ван Чэнь заявил, что благодаря стратегическому руководству и личной заботе председателя КНР Си Цзиньпина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева китайско-казахстанские всесторонние отношения стратегического партнерства постоянно выходят на новый уровень. ВСНП намерено совместно с парламентом Казахстана повышать уровень сотрудничества, создавать лучшую правовую среду для усиления сопряжения стратегий развития двух стран и совместного строительства «Пояса и пути».

Г. Исимбаева сказала, что двусторонняя дружба с каждым днем все больше укореняется в сознании народов, и парламент Казахстана намерен вносить вклад в содействие развитию казахстанско-китайских всесторонних отношений стратегического партнерства. —0—