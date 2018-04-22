Виктор Гусев: в основе всего лежит язык

Спортивный комментатор Виктор Гусев прокомментировал самые частые ошибки москвичей в «Тотальном диктанте», передает НСН.

"Должен сказать, что сам я вел «Тотальный диктант», то есть, как организаторы это называют, был диктатором. В Мордовском государственном университете в Саранске . У меня была другая часть диктанта, эти слова там не попались.

Скажу честно, меня больше интересует, как участники справились с пунктуацией. Дело в том, что там авторская пунктуация (тире, точки с запятой), что непросто. А вообще, это очень полезная акция. Я считаю, что в основе всего (и даже таких вещей, как национальная идея и государственность) лежит язык. Так что, «Тотальный диктант» — вперед!", — сказал он.

Стали известны самые частые ошибки москвичей в «Тотальном диктанте». Больше всего столичные участники «Тотального диктанта» ошибались в словах «чересчур», «струганый» и «палисадник».