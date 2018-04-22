Урок труда от Лукашенко, Куба без Кастро и история «Динамо»: программа «Вместе» за 22 апреля

Политика США похожа на реалити-шоу. Президент Дональд Трамп в нем главный герой, который, кажется, порой не знает, чего ждать от самого себя. Поэтому грозит одной рукой, другой — приглашает к переговорам. На всякий случай. Сложно жить, когда не понимаешь, чего хочешь.

Другое, не менее интересное, шоу — это детектив об отравлении бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля его дочери Юлии. Очередная серия — нервно-политическая.

Дело об отравлении Скрипалей — сплошные тайны. История 40-летней давности тоже долго была самой настоящей загадкой. 20 апреля 1978 года советские истребители сбили южнокорейский «Боинг» — пассажирский самолет, который внезапно вторгся в воздушное пространство СССР. В итоге лайнер буквально «на честном слове и на одном крыле» приземлился в карельской тайге. Как все было?

Советского Союза давно уже нет, а кубинский социализм существует до сих пор. Залогом этого постоянства была семья Кастро. Сначала Фидель, потом Рауль. Так почти 60 лет. Но на этой неделе династия революционеров отказалась от бремени власти. Рауль больше не руководит страной. У руля Кубы теперь Мигель Диас-Канель. Наш корреспондент — о стране, которую мы, возможно, теряем.

Белорусский лидер не раз с ностальгией отзывался о Советском Союзе. По его словам, СССР надо было не разрушать, а «шлифануть и доработать». В итоге опять же «потеряли систему, равной которой не было в мире». Но в самой Беларуси эта система в модернизированном, конечно, виде существует. Например, субботники. Каждую весну ближе к 22 апреля — дню рождения Ленина — вся республика выходит на генеральную уборку, включая самого Лукашенко. Как президент наводит порядок в стране?

Весна, как известно, время, когда стремительно меняется погода, и нынешние выходные это доказали. В Московском регионе два человека погибли во время ураганного ветра. Он валил деревья и срывал крыши с домов. Ждать ли новых сюрпризов погоды?

Кыргызстане разразилась политическая буря. На этой неделе парламент объявил вотум недоверия правительству Сапара Исакова. Впервые после конституционной реформы 2016 года. Процедура радикальная. Она означает, что премьер не просто не справился с работой, но и то, что депутаты осуждают его политическую позицию и даже лишают его звания экс-премьер-министра. При чем здесь коррупция и кто пришел на смену Исакову?

Армении тоже новый премьер Серж Саргсян , который только что оставил президентский пост. Но даже сейчас, после того, как парламентской форме правления в республике придали окончательный вид, он остается ключевой фигурой в стране. Эти перемены проходят на фоне акций протеста. Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил «бархатную революцию» в Армении. Чего он добивается и чем отвечает власть?

Азербайджане прошла церемония инаугурации президента Ильхама Алиева , победившего на выборах 11 апреля. Он руководит страной уже 15 лет. И, безусловно, за его спиной стоит также его команда. Но именно сейчас ее состав может измениться, как никогда.

Политика — это командная игра, как спорт. Только в этом случае будет успех. Этот принцип — основа спортивного сообщества «Динамо». «Бело-голубые» на днях отметили 95-летие своего сообщества. Были в истории «Динамо» и трагические моменты. Один из них — «матч смерти». 1942-ой. Киев, оккупированный нацистами. Игра, которая оказалась для советских футболистов роковой.

До Дня Победы остается две с небольшим недели. Праздник, который в странах Содружества сегодня ставят на первое место — потому что касается каждой семьи, потому что война — это страшно, потому что об этом надо помнить. Апрель 1943 года — ситуация на фронте явно изменилась в пользу Красной Армии, но расслабляться нельзя. Абвер — военная разведка нацистов — не дремлет. Поэтому 75 лет назад по приказу Сталина в СССР появился СМЕРШ — легендарная контрразведывательная организация. Страшное слово СМЕРШ означает «смерть шпионам».

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