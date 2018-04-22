Внимание, опасно! Сайт nizhny2018.ru с персональными данными нижегородцев не защищен

Аккредитация — процесс получения пропуска, дающего право проезда личного транспорта на территорию, прилегающую к стадиону «Нижний Новгород» или Фестивалю болельщиков ФИФА в определенные даты. Как жителям Мещеры оформить пропуск, мы рассказывали в этой инструкции, а для жителей центра Нижегородского района будет полезен этот текст.

Сайт первую неделю работал нестабильно. Нижегородцы обращались в нашу редакцию с вопросами: почему нельзя войти в личный кабинет, почему не отвечают на заявки, почему на сайте нет всей исчерпывающей информации, почему не загружаются документы… В Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижегородской области , которая отвечает за функциональность и функционирование сайта, нам отвечали, что это все временно, «проводятся технические работы». Сегодня уже 23 апреля, а часть проблем так и не решена. И главная из них — это незащищенность персональных данных нижегородцев, которые пытаются пройти аккредитацию через сайт nizhny2018.ru.

На нее обратил внимание один из наших читателей, проживающих в микрорайоне «Мещерское озеро», — руководитель IT-отдела нижегородской компании Артем.

— Как и многие нижегородцы, я загрузил на сайт копии своего паспорта, свидетельства о регистрации автомобиля, — рассказал Артем. — А потом обнаружил, что эти документы находятся в общем доступе. То есть их может скачать если не любой интернет-пользователь, то точно студент радиофака или начинающий программист.

В чем суть проблемы? Загруженные файлы (для получения аккредитации просят загрузить копии паспорта, свидетельства о праве собственности на квартиру, договора аренды, свидетельства о регистрации автомобиля и прочих важных документов) можно скачать по прямой ссылке. То есть система не проверяет: есть ли у скачивающего доступ к ним.

Мы попробовали повторить то, что сделал Артем.

В личном кабинете создали новую заявку на пропуск. Загрузили необходимые документы… и потом пришли в шок, что все они открываются даже если у нас нет доступа к личному кабинету. Не верите? Проверьте сами. Если вот этот паспорт, который мы загрузили в своем личном кабинете, у вас открывается, то и все другие документы не защищены и находятся в свободном доступе.

— То есть если подобрать адрес, то можно скачать чужие файлы, без проверки, — продолжает Артем. — Теоретически я могу написать скрипт, который перебором скачает все документы жителей Мещеры и Нижегородского района. Подбираешь и качаешь. Дилетантство!

Возможно, кто-то из мошенников уже заинтересовался этой темой и пишет тот самый скрипт. Наше обращение в адрес сотрудников Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий осталось без ответа. Если вы загружали свои документы в личном кабинете на сайте nizhny2018.ru, то мы посоветовали бы вам оттуда их поскорее удалить.

Завладев паспортными или другими персональными данными, мошенники могут: оформить кредит в банке;оформить фирму-однодневку и «повесить» долги;распорядиться средствами с банковских карт или электронных кошельков;совершить незаконные действия с вашей недвижимостью;зарегистрироваться на сайтах знакомств, онлайн-игр и казино;шантажировать вас или ваших родственников;использовать ваши данные в собственных интересах.