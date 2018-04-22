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Минюст предложил ввести наказание за помехи в работе адвоката
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Минюст предложил ввести наказание за помехи в работе адвоката 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
Подробности готовящихся проектов сообщил заместитель министра юстиции Денис Новак, отвечая на вопросы участников «круглого стола» «Об актуальных задачах Российской адвокатуры» в Общественной палате России.
По его словам, сейчас активно прорабатывается несколько идей. Например, планируется расширить список мест, куда адвокаты смогут проходить по удостоверению. Другая обсуждаемая инициатива: предлагается сделать помехи в работе адвоката делом уголовно наказуемым. Тот, кто специально вставляет адвокату палки в колеса, чтобы тот не докопался до истины, может сам оказаться на скамье подсудимых.
Напомним, сейчас в УК есть несколько статей, наказывающих за воспрепятствование чьей-либо деятельности. Скажем, статья 294 грозит тем, кто намеренно мешает правосудию или предварительному расследованию, дабы виновные не получили по заслугам.
По данным Судебного департамента при Верховном суде, за год по ней было осуждено 38 человек. Из них 6 осужденных получили реальное лишение свободы. А 12 человек были наказаны обязательными работами.
Кроме того, в УК есть статьи, наказывающие за воспрепятствование законной деятельности журналиста и законной предпринимательской деятельности. Практика по ним тоже небольшая. По статье 144 УК «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» было осуждено 9 человек, из них 7 получили условный срок, 2 — штраф. Но главная цель таких статьей — предупреждение. Умные люди чтят Уголовный кодекс сразу по всем статьям.
Еще, по словам заместителя министра юстиции, готовятся точечные поправки в УПК, которые будут работать на уравнивание возможностей обвинения и защиты в суде. По закону процесс должен быть состязательным, где спорят две равные стороны. На деле получается, что есть изначально сильная сторона, это обвинение, и есть защита, чьи возможности послабее — в том числе в силу каких-то процедурных правил. Минюст изучает, какие нужны изменения, чтобы исправить ситуацию.
Статьи, наказывающие за воспрепятствование чему-либо, применяют редко, их главная задача — предупреждение
Актуальный вопрос: ставки для адвокатов, работающих по назначению. Речь о защитниках, которые предоставляются гражданину государством. Недавно президент страны дал поручение проработать вопрос повышения оплаты адвокатов по назначению. Денис Новак сообщил участникам «круглого стола», что минюст уже направил в минфин соответствующее предложение.
"Мы так же, как и адвокатское сообщество, надеемся на скорейшее решение данного вопроса", — сказал Новак.
В юридической среде сейчас горячо обсуждается проект концепции реформирования системы юридических услуг. Согласно ей предполагается, что адвокаты получат исключительное право на представительство в суде. Объединение юристов на площадке адвокатуры должно быть добровольным, пояснил заместитель министра, поэтому необходимо модернизировать адвокатуру, создать удобные условия, чтобы те, кто сейчас на высоком уровне оказывает юридическую помощь вне адвокатуры, могли продолжить свою деятельность в рамках адвокатской корпорации.
"Я выступаю за предложенную концепцию, поскольку, на мой взгляд, если есть рынок юридической помощи, то он должен быть адвокатским", — сказал президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. По его словам, концепция реформирования адвокатской деятельности, предложенная минюстом, по большей части поддерживается юридическим сообществом.
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