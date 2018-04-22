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Детективы попытались разблокировать смартфон умершего его отпечатком пальца
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Детективы попытались разблокировать смартфон умершего его отпечатком пальца 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Lenta.ru
Полицейские американского штата Флорида попытались разблокировать смартфон умершего Лайнуса Филлипа (Linus Phillip) его же отпечатком пальца. Об этом сообщает издание Tampa Bay Times.
Инцидент произошел в похоронном бюро города Клируотер. Разблокировать телефон таким образом не получилось. По мнению невесты покойника Виктории Армстронг, поведение детективов было «неуважительным и противозаконным».
Полицейские объяснили, что таким способом они хотели собрать данные из смартфона Филлипа. Они нужны для расследования смерти мужчины и еще одного дела о наркотиках, с которым он связан. По словам лейтенанта Рэндалла Чейни, полицейские решили не получать для этих действий ордер, потому что у мертвых «нет конфиденциальности».
В марте этого года Лайнус Филлип был застрелен полицейскими. Он не остановился на участке дороги с ограниченным движением и задел сотрудника полиции машиной. Его семья не доверяет заключению о его смерти. Дело взял под личный контроль местный прокурор.
В Gizmodo отмечают, что по американским законам подозреваемые могут сослаться на Пятую поправку, которая позволяет не свидетельствовать против себя, и отказаться разблокировать смартфоны с помощью пароля. Однако на датчики отпечатков пальцев это не распространяется, и полицейские могут заставить снять блокировку таким способом принудительно.
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