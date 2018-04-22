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В Истринском районе стартовал второй этап форума «Я ‐ гражданин Подмосковья»
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В Истринском районе стартовал второй этап форума «Я ‐ гражданин Подмосковья» 

360tv.ru 23 минуты назад
Форум «Я ‐ гражданин Подмосковья» предоставляет уникальную возможность для молодежи презентовать собственные проекты и разработки, сообщил телеканал «360».
Участникам предстояло три дня тренингов, активности и командной работы. В этом году встречи проходят в формате
кейс-чемпионата. Кейс — это описание конкретной задачи или проблемы, стоящей перед компанией. Участников разделяют на тематические группы. Например, можно присоединиться к кампусу о волонтерстве, медиа, бизнесе и многим другим. Максимальный упор в этом году делают именно на подготовку проектов. Можно приехать с готовым и совершенствовать его уже на форуме, а можно подготовить новые разработки прямо во время стартовых этапов.
Первые этапы форума «Я ‐ гражданин Подмосковья» прошли в регионе
Та молодежь, которая живет в Подмосковье, уже делает сегодняшние наши дни и будет делать наше будущее. Мы хотим быть заметными на территории всех наших регионах. И мне бы не хотелось, чтобы мы теряли этот темп
Ирина Плещева, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям.
Всего организаторы ожидают, что будет заявлено более тысячи проектов, а часть из них защитят в июле перед губернатором Московской области. А самые лучшие проекты поддержат деньгами и помогут в развитии.
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