В Истринском районе стартовал второй этап форума «Я ‐ гражданин Подмосковья»

Форум «Я ‐ гражданин Подмосковья » предоставляет уникальную возможность для молодежи презентовать собственные проекты и разработки, сообщил телеканал «360».

Участникам предстояло три дня тренингов, активности и командной работы. В этом году встречи проходят в формате

кейс-чемпионата. Кейс — это описание конкретной задачи или проблемы, стоящей перед компанией. Участников разделяют на тематические группы. Например, можно присоединиться к кампусу о волонтерстве, медиа, бизнесе и многим другим. Максимальный упор в этом году делают именно на подготовку проектов. Можно приехать с готовым и совершенствовать его уже на форуме, а можно подготовить новые разработки прямо во время стартовых этапов.

Первые этапы форума «Я ‐ гражданин Подмосковья» прошли в регионе

Та молодежь, которая живет в Подмосковье, уже делает сегодняшние наши дни и будет делать наше будущее. Мы хотим быть заметными на территории всех наших регионах. И мне бы не хотелось, чтобы мы теряли этот темп

Всего организаторы ожидают, что будет заявлено более тысячи проектов, а часть из них защитят в июле перед губернатором Московской области. А самые лучшие проекты поддержат деньгами и помогут в развитии.