Дроздов о новом ведущем «В мире животных», своем долге и юбилее

Программа «В мире животных» в этом году отмечает свой 50-летний юбилей. Ведущий программы на протяжении 40 лет Николай Дроздов в интервью НСН рассказал о своем преемнике, полувековой истории программы и ее планах на будущее.

В СМИ появились сообщения, что вы уходите из программы и передаете свой пост 15-летнему Алексею Лапину . Это правда?

— Я не собираюсь уходить из передачи. Я буду профессором-консультантом, у нас есть такая должность. Я буду его курировать, помогать ему, все что угодно. Не значит, что я ушел с передачи, я остаюсь в штате передачи, помогать людям, помогать Алеше. Это позитивная новость, что передача обретает новое дыхание. Тогда она сможет еще 50 лет продержаться!

Почему вы решили уйти с поста ведущего?

— Я не хочу повторить печальный опыт двух моих любимых передач, с которыми мы вместе в течение почти полвека шли плечом к плечу. Не хочу, чтобы передача «В мире животных» повторила печальную судьбу передач «Клуб путешественников» и «Очевидное-невероятное». Оба эти замечательных ведущих — Юрий Сенкевич Сергей Капица — до последнего вздоха своей жизни, до последнего дня, вели эти передачи. Стоило им уйти из жизни, передачи исчезли, их тут же прикрыли. А почему? А потому что нет другого ведущего. Некому передать передачу. А передать передачу вот так вот на голом месте, когда сегодня ушел из жизни ведущий, проще закрыть.

Вы сказали, что шли плечом к плечу с передачами «Клуб путешественников» и «Очевидное-невероятное». Как все начиналось?

— С этими передачами мы были в одной большой комнате в «Останкино». Потом немного расползлись по кабинетам, но все равно такой вот дружный тройственный союз. Три передачи самые популярные в те времена, в 60-е и 70-е годы — «Клуб путешественников», «В мире животных» и «Очевидное-невероятное». Напоминаю, что «Клуб путешественников» был создан Владимиром Шнейдеровым , такой был замечательный кинорежиссер. Наша передача была создана тоже замечательным кинорежиссером Александром Михайловичем Згуриди . Они оба работали в «Центрнаучфильм». Капица создал передачу ну просто самую уникальную. Не даром он был настолько обаятельным, настолько оригинальным, что даже Высоцкий о нем песню сочинил. «Говорил ломая руки, краснобай и баламут про бессилие науки перед тайною Бермуд ». «Письмо в редакцию телевизионной передачи „Очевидное-невероятное“ из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи». Это показывает, что это передача была особенно для людей с интеллектом более интересная, даже интереснее чем «Клуб путешественников» и «В мире животных».

Почему вы решили передать свою передачу преемнику именно сейчас?

— Я достиг того возраста, когда из жизни уходил Капица. Я уже давно перешел тот возраст, в котором ушел 15 лет тому назад Юра Сенкевич, а ушел он раньше просто потому. что он курил сильно. От приступа сердечного из-за курева он ушел из жизни раньше времени. И как только эти люди уходили, передачи прикрывались. А я хочу, чтобы передача, которая создана моим духовным мучителе Александром Михайловичем Згуриди, чтобы она продолжала существовать. Я хочу посмотреть, как ее ведет мой преемник. Я хочу это видеть. Я имею полное моральное право, и это даже мой долг, чтобы я еще при жизни увидел, что моя передача в надежных руках.

Справится ли Алексей Лапин с ролью ведущего, по вашему мнению?

— Алексей Лапин — человек телевизионный, потому что у него и отец и мать в нашей передаче работают. Взяли его на эту передачу 10 лет тому назад. Он был на детской стороне сначала, а потом стал юным корреспондентом, сам стал все снимать. Потом вырос с меня ростом и стал специальным корреспондентом, делал сюжеты, а потом уже два года, как он соведущий. Мы вдвоем открываем передачу и вдвоем закрываем. Поэтому он уже соведущий, а я хочу посмотреть, как он целиком ведет передачу. Он прекрасно владеет этим материалом. Ему сейчас 15, через 50 лет ему будет 65, и он сможет отпраздновать столетие передачи «В мире животных»! Давайте поздравим нас с 50-летием, Алексея Лапина с 10-летием участия в передаче, а меня поздравим с воспитанием достойного преемника!