Ещё
В России из‐за паводков «поплыли» более трех тысяч домов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России из‐за паводков «поплыли» более трех тысяч домов 

Газета.Ru 41 минуту назад
На территории Сибирского, Приволжского, Южного, Центрального и Северо‐Западного федеральных округов России из‐за паводков затопило 54 населенных пункта, передает телеканал «360».
По данным на шесть утра по московскому времени 16 апреля затопленными остаются 305 жилых домов, 2311 приусадебных участков, а также 110 низководных мостов и 30 участков автодорог. В пунктах временного размещения поселили 63 человека, еще 478 граждан уехали к родственникам и знакомым.
В результате подтопления участков автодорог и мостов, оказался отрезан 21 населенный пункт в Мордовии, Нижегородской, Рязанской, Тульской и Самарской области. Организованы 23 лодочные переправы. К ликвидации последствий привлечено более 4500 человек и 1700 единиц техники.
Газета.Ru: последние новости
Тулеев рассказал о намерении завершить карьеру в политике Захватывающее пиротехническое шоу ко Дню Победы готовят в парках Москвы Новозеландский супермаркет ввел "тихий час" для покупателей с аутизмом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли способ сдержать Россию418
Захарова сообщила хорошую новость321
Масляков резко пригрозил Светлакову127
«США готовят в Риге провокацию»66
Армения подошла к опасной черте151
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение