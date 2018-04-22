В России из‐за паводков «поплыли» более трех тысяч домов

На территории Сибирского, Приволжского, Южного, Центрального и Северо‐Западного федеральных округов России из‐за паводков затопило 54 населенных пункта, передает телеканал «360».

По данным на шесть утра по московскому времени 16 апреля затопленными остаются 305 жилых домов, 2311 приусадебных участков, а также 110 низководных мостов и 30 участков автодорог. В пунктах временного размещения поселили 63 человека, еще 478 граждан уехали к родственникам и знакомым.