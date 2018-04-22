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Новые «Ласточки» в исполнении «Премиум» запустят из Москвы в Курск и Орел с 1 июня
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Новые «Ласточки» в исполнении «Премиум» запустят из Москвы в Курск и Орел с 1 июня 

Агентство «Москва» 37 минут назад
«Холдинг ОАО „РЖД“ проводит масштабное обновление пассажирских поездов на наиболее востребованных направлениях. Так, жители городов Орел и Курск в ближайшее время смогут совершать поездки в Москву и обратно в обновленных поездах „Ласточка“ в исполнении „Премиум“ (ЭС2ГП). Новые составы электропоездов начнут курсировать по указанным маршрутам с 1 июня 2018 г. Привычное пассажирам расписание поездов не изменится, обновление подвижного состава также не повлияет на стоимость проезда», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что «Ласточка» в исполнении «Премиум» разработан для комфортабельных перевозок пассажиров на межрегиональных маршрутах. Внутренняя компоновка вагонов данного поезда отличается от городских и пригородных «Ласточек». В составе поезда, предназначенного для эксплуатации на маршрутах Москва-Орел и Москва-Курск, имеется более 340 мест и пять туалетных комнат, в то время как в обычном пригородном электропоезде «Ласточка» — 423 места и две туалетных комнаты.
Кроме того, в поезде пассажирам предложено два класса обслуживания — бизнес-класс (специально выделенная зона в вагоне №5) и эконом-класс. Особое внимание уделяется пассажирам с ограниченными возможностями — предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок, позволяющих осуществлять посадку и высадку маломобильных групп пассажиров, в том числе и с низких платформ. В вагоне №1 имеются два места (№№ 027 и 028) с креплением для размещения инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника. Также вагон оснащен специально оборудованным туалетом.
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