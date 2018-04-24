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Родителей и волонтеров освободят от налогов
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Родителей и волонтеров освободят от налогов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Первый документ освобождает от НДФЛ пособия на первого и второго ребенка, введенные с начала этого года. Оба пособия в размере прожиточного минимума ребенка платятся, пока малышу не исполнится полтора года и назначаются семьям с доходом меньше полутора прожиточных минимумов на человека. Пособие на первого ребенка платится из бюджета, на второго — из средств маткапитала.
От подоходного налога их освободили, так как эти выплаты носят социальный характер.
Второй документ освобождает от налогообложения выплаты волонтерам — как в денежной, так и в натуральной форме.
Речь идет о таких доходах добровольцев, связанных с их благотворительной деятельностью, как наем жилого помещения, организация проезда, питания, обеспечение оборудованием (это доходы, полученные в натуральной форме).
В пояснительной записке к закону говорится, что действующей редакцией Налогового кодекса предусмотрено освобождение от обложения НДФЛ выплат, производимых волонтерам в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ или оказание услуг. Новый закон уточняет, какие именно доходы не будут облагаться налогом — это финансовые средства, которые выплачиваются добровольцам в качестве возмещения понесенных ими расходов при выполнении благотворительной деятельности.
13 процентов госуслуг в стране на общую сумму более десяти миллиардов рублей оказывают НКО  Таким образом, условия для выплат волонтерам в натуральной и денежной форме будут выравнены с точки зрения освобождения от подоходного налога.
Как отметила вице-премьер Ольга Голодец на церемонии награждения лауреатов конкурса «НКО-профи», сейчас в России в некоммерческих организациях (НКО) работают более 800 тысяч человек, и им помогают порядка 3,8 миллиона волонтеров. Всего в России насчитывается более 143 тысяч НКО. Их усилиями оказываются 13 процентов государственных социальных услуг в стране на сумму более десяти миллиардов рублей.
"Это то, что мы видим, то, что идет по официальной статистике", — отметила Голодец. При этом реальные масштабы волонтерской деятельности могут быть шире — многие люди регулярно помогают и участвуют в разного рода мероприятиях, и статистика их не улавливает. Вице-премьер добавила, что особых успехов НКО удалось достичь в области защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей.
Также новым законом от обложения НДФЛ освобождаются доходы, полученные налогоплательщиком за счет средств грантов президента России, в виде грантов, премий и призов (в денежной и натуральной формах) по результатам участия в соревнованиях и конкурсах, а также оплаты проезда для участия в них, питания и проживания. Имущество или денежные средства, полученные организациями в качестве грантов президента страны, также не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Действие данных положений распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
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