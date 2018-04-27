Что нужно знать про новый закон о волонтерстве 

С 1 мая вступает в силу закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», который президент России подписал 5 февраля 2018 года. Документ вносит существенные изменения в закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», уравнивает понятия «волонтерство» и «добровольчество» и формирует единый подход к регулированию отношений в сфере добровольчества. Эксперты ассоциации «Юристы за гражданское общество» рассказали ТАСС, что изменится для некоммерческих организаций, органов власти и волонтеров.
Также с 1 мая начинают действовать изменения Налогового кодекса РФ, которые президент подписал 23 апреля. Теперь не будут облагаться налогом НДФЛ доходы, полученные добровольцами (волонтерами) в рамках гражданско-правовых договоров.
Дарья Бурлакова