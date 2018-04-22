Полсотни кустарников посадили в Старом Крюково

Акция «Миллион деревьев» коснулась и района Старое Крюково — жители проголосовали на портале «Активный гражданин» за высадку кустарников у корпуса 847. Озеленить двор им помогли члены Молодежной палаты района Старого Крюково, которые потрудились над посадкой около 50-ти кустовых растений.

Ребятам не помешала ни пасмурная погода, ни затянувшееся ожидание саженцев. «Остается вырастить сына и построить дом», — шутят они.

Кустарники сейчас ростом — максимум до колена, однако вскоре у жителей корпуса будет своя собственная живая изгородь, обрамляющая задорный дворовый газон.

Фото: МО Старого Крюково, Анна Алимжанова