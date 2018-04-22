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Полсотни кустарников посадили в Старом Крюково
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Полсотни кустарников посадили в Старом Крюково 

Префектура Зеленоградского административного округа 21 минуту назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Акция «Миллион деревьев» коснулась и района Старое Крюково — жители проголосовали на портале «Активный гражданин» за высадку кустарников у корпуса 847. Озеленить двор им помогли члены Молодежной палаты района Старого Крюково, которые потрудились над посадкой около 50-ти кустовых растений.
Ребятам не помешала ни пасмурная погода, ни затянувшееся ожидание саженцев. «Остается вырастить сына и построить дом», — шутят они.
Кустарники сейчас ростом — максимум до колена, однако вскоре у жителей корпуса будет своя собственная живая изгородь, обрамляющая задорный дворовый газон.
Фото: МО Старого Крюково, Анна Алимжанова
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