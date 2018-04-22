Ещё
В Железноводске проходит патриотическая акция «Объединим Россию Знаменем Победы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Железноводске проходит патриотическая акция «Объединим Россию Знаменем Победы» 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 22 апреля /ТАСС/. В Железноводске началась патриотическая акция «Объединим Россию Знаменем Победы». В первый день в ней приняли участие более 300 жителей и гостей города-курорта, сообщает пресс-служба мэрии.
Всем желающим предлагается написать имена своих родных и близких, сражавшихся за Победу, на маленьких «копиях», размером в половину листа писчей бумаги, которые в дальнейшем будут сшиты в единое большое полотно, которое пронесут по главной площади города в День Победы во время праздничного парада.
Импровизированные штабы акции, где каждый желающий сможет сделать свое личное «знамя Победы», используя трафареты и дополнить его информацией о родных и близких, открыты в Курортном парке и в нескольких точках города. Активисты подчеркивают, что туристы с радостью принимают участие в его создании.
Глава Железноводска Евгений Моисеев отметил, что в город-курорт приезжают люди разных национальностей и профессий со всей страны и ближнего зарубежья. «В этом наша особенность, и наше Знамя Победы, станет истинно народным, объединит и сплотит наш народ», — уверен Моисеев.
Акция продлится до начала мая. «Учитывая прошлогодний опыт, когда в Железноводске к Дню Победы сшили самый большой в мире „Синий платочек“ с именами фронтовиков Великой Отечественной войны, планируется, что знамя вместит в себя не менее 8 тыс. имен героев», — отметили в пресс— службе.
В 2015 году на Ставрополье была создана копия Знамени Победы, площадью в 700 кв. м. Длина полотнища составила 40 м, ширина — 17,5 м. На изготовление ушло 1,2 тыс. кв. м ткани, более 240 м ниток, 15 кг краски.
ТАСС: последние новости
Макрон заявил, что сделка с Ираном по атому несовершенна Глава минобороны ФРГ выступила против бойкота ЧМ-2018 Глава МИД Ирана заявил, что международное сотрудничество требует взаимного уважения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли способ сдержать Россию396
Захарова сообщила хорошую новость309
Масляков резко пригрозил Светлакову123
Армения подошла к опасной черте140
«США готовят в Риге провокацию»46
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение