В Железноводске проходит патриотическая акция «Объединим Россию Знаменем Победы»

ПЯТИГОРСК , 22 апреля / ТАСС /. В Железноводске началась патриотическая акция «Объединим Россию Знаменем Победы». В первый день в ней приняли участие более 300 жителей и гостей города-курорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Всем желающим предлагается написать имена своих родных и близких, сражавшихся за Победу, на маленьких «копиях», размером в половину листа писчей бумаги, которые в дальнейшем будут сшиты в единое большое полотно, которое пронесут по главной площади города в День Победы во время праздничного парада.

Импровизированные штабы акции, где каждый желающий сможет сделать свое личное «знамя Победы», используя трафареты и дополнить его информацией о родных и близких, открыты в Курортном парке и в нескольких точках города. Активисты подчеркивают, что туристы с радостью принимают участие в его создании.

Глава Железноводска Евгений Моисеев отметил, что в город-курорт приезжают люди разных национальностей и профессий со всей страны и ближнего зарубежья. «В этом наша особенность, и наше Знамя Победы, станет истинно народным, объединит и сплотит наш народ», — уверен Моисеев.

Акция продлится до начала мая. «Учитывая прошлогодний опыт, когда в Железноводске к Дню Победы сшили самый большой в мире „Синий платочек“ с именами фронтовиков Великой Отечественной войны, планируется, что знамя вместит в себя не менее 8 тыс. имен героев», — отметили в пресс— службе.