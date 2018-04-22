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Сенатор США призвал включить Россию в список спонсоров терроризма
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Сенатор США призвал включить Россию в список спонсоров терроризма 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Представляющий республиканскую партию сенатор США от штата Колорадо Кори Гарднер призвал Госдеп включить Россию в список стран-спонсоров терроризма. Соответствующее заявление он сделал в своей колонке для The New York Times.
«Государственный департамент должен рассмотреть возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма, куда уже входят ее близкие союзники Иран и Сирия. Россия вторглась в соседние Украину и Грузию, поддерживает преступный режим Башара Асада и наших врагов в Афганистане, а также ведет активную информационную войну против западных демократий, включая вмешательство в американские выборы 2016 года», — заявил Гарднер в своем Facebook.
В своей статье для The New York Times Гарднер отметил, что такое решение будет еще одним инструментом давления на Россию наряду с финансовыми санкциями. Он также выразил мнение, что оснований для него накопилось уже достаточно.
Сенатор обратил внимание на заявление Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая признала Россию виновной в случившемся на территории Великобритании отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Кроме того, Гарднер заявил об участии России в сирийском конфликте сразу на двух сторонах: президента Сирии Башара Асада и ИГ. Информацию о материальной поддержке «Исламского государства» (запрещено в РФ) сенатор почерпнул в украинских СМИ. В своей колонке он ссылается на статью агентства ТСН.
Кори Гарднер входит в комитет Сената США по международным отношениям и возглавляет республиканскую фракцию в этой палате парламента. Он был избран в Сенат в 2015 году, а до этого представлял Колорадо в Конгрессе США.
Новые антироссийские санкции США были введены 6 апреля. Ограничения коснулись российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. На фоне ограничений обрушились российский фондовый рынок и курс рубля. В Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах, который предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров.
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