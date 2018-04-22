Сенатор США призвал включить Россию в список спонсоров терроризма

«Государственный департамент должен рассмотреть возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма, куда уже входят ее близкие союзники Иран Сирия . Россия вторглась в соседние Украину Грузию , поддерживает преступный режим Башара Асада и наших врагов в Афганистане , а также ведет активную информационную войну против западных демократий, включая вмешательство в американские выборы 2016 года», — заявил Гарднер в своем Facebook.

В своей статье для The New York Times Гарднер отметил, что такое решение будет еще одним инструментом давления на Россию наряду с финансовыми санкциями. Он также выразил мнение, что оснований для него накопилось уже достаточно.

Кроме того, Гарднер заявил об участии России в сирийском конфликте сразу на двух сторонах: президента Сирии Башара Асада и ИГ . Информацию о материальной поддержке «Исламского государства» (запрещено в РФ) сенатор почерпнул в украинских СМИ. В своей колонке он ссылается на статью агентства ТСН.

Кори Гарднер входит в комитет Сената США по международным отношениям и возглавляет республиканскую фракцию в этой палате парламента. Он был избран в Сенат в 2015 году, а до этого представлял Колорадо в Конгрессе США