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В Болонье воры обчистили дом бывшего премьер-министра Италии и главы Еврокомиссии Романо Проди
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В Болонье воры обчистили дом бывшего премьер-министра Италии и главы Еврокомиссии Романо Проди 

Интересант 1 час назад
Дом экс-премьера Италии и бывшего главы Еврокомиссии Романо Проди обчистили грабители в Болонье, пока политик с супругой находились в Риме на приеме у папы Франциска.
Воры, которые орудовали в доме несколько часов, «вынесли все» — часы, фамильную брошь, государственные награды, документы, связанные с политической деятельностью Проди. По оценке полиции, похищенное оценивается в 30 тысяч евро. Грабители проникли в дом через входную дверь, которая не оборудована сигнализацией.
Помимо полиции, в расследовании участвуют и спецслужбы, поскольку кража могла быть совершена с целью похищения документов, которые интересны отнюдь не ворам-домушникам.
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