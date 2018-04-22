В Болонье воры обчистили дом бывшего премьер-министра Италии и главы Еврокомиссии Романо Проди

Воры, которые орудовали в доме несколько часов, «вынесли все» — часы, фамильную брошь, государственные награды, документы, связанные с политической деятельностью Проди. По оценке полиции, похищенное оценивается в 30 тысяч евро. Грабители проникли в дом через входную дверь, которая не оборудована сигнализацией.

Помимо полиции, в расследовании участвуют и спецслужбы, поскольку кража могла быть совершена с целью похищения документов, которые интересны отнюдь не ворам-домушникам.