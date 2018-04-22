Бедный, бедный Трамп. Когда кругом одни враги

Политика США похожа на реалити-шоу. Президент Дональд Трамп в нем главный герой, который, кажется, порой не знает, чего ждать от самого себя. Поэтому грозит одной рукой, другой — приглашает к переговорам. На всякий случай. Сложно жить, когда не понимаешь, чего хочешь, передает корреспондент «МИР 24» Роман Никифоров

У президента США выдалась напряженная рабочая неделя. Все, как в мультсериале «Симпсоны»: Дональд Трамп был активен в Twitter, написал 75 постов, собрал 4,5 миллиона лайков, выложил фотки из Японии и заговорил о себе в третьем лице.

«Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России , чем президент Дональд Трамп. Одновременно с усилением армии, добычей огромных объемов нефти мы вкладываем дополнительные миллиарды и миллиарды в НАТО », — сказал президент США.

Неделю назад глава сверхдержавы все-таки отвлекся от соцсетей и показал «кузькину мать» по-американски: ударил ракетами по Сирии в ответ на химическую атаку в «ютьюбе». В качестве доказательства преступлений сирийской армии — ролик организации «Белые каски» из больницы города Дума . Один из главных героев видео — испуганный мальчик. Его отыскали наши коллеги с телеканала «Россия». 11-летний Хасан Диаб уверяет, что он действительно оказался в тяжелой ситуации, но газ здесь ни при чем.

«Мы были в подвале, мама сказала, что нечего есть. Поедим только завтра. Мы услышали крики снаружи, кричали «идите в больницу». Мы отправились в больницу. И как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой», — сказал маленький Хасан Диаб.

Отец Хасана Омар в тот день работал на стройке. «Мне сказали, что моя семья находится в больнице, и я чуть не сошел с ума. Я ушел с работы и вернулся в наш район. Но никого не видел. И ничего не слышал о химической атаке. Я покурил на улице, но ничего не почувствовал. Я поднялся наверх и встретил мою жену и детей. После этого нам дали финики и печенье», — рассказал мужчина.

Актерами поневоле стали и медики местной больницы. Все они подтверждают, что хлорная история плохо пахнет.

«Прибежали незнакомые люди и стали кричать: «Химическая атака! Химическая атака!». Но мы сами не видели никаких признаков химической атаки», — отметил сотрудник больницы Бара Бадрам.

«Дорогой мистер Уотерс! Пишу Вам, чтобы пригласить на благотворительный ужин Хани. Он пройдет 21 ноября в поддержку «Сирийской кампании», которая стартовала в 2014-м, чтобы возвысить голос мирных героев Сирии», — говорится в письме к музыканту.

Письмо пришло два года назад. Хани — это саудовско-британский продюсер Хани Фарси. Уотерс на приглашение не ответил, и последовали новые. А на концерте в Барселоне поддержать «мирных героев» захотел французский журналист Паскаль Анрион. Как раз накануне ракетного удара. Но Уотерс его на сцену не пустил, высказался сам.

«Он представляет организацию «Белые каски», которая существует только для того, чтобы обеспечивать пропаганду для террористов и джихадистов. Если мы будем слушать пропаганду «Белых касок» и других, мы будем втянуты в государственную машину и будем поддерживать бомбежку Сирии. Это будет ужасная ошибка, которая дискредитирует нас как личности. Что мы должны делать, так это убеждать государство не бросать бомбы на Сирию», — сказал Уотерс.

Трамп на критику внимания не обратил. Ведь его коалиция разрушила такой опасный объект, как заброшенный исследовательский центр в городке Барза, где якобы производили химическое оружие.

«Этот объект в прошлом году дважды посещала группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Они проинспектировали его и дали нам официальный документ, указав, что в этом центре не велись химические разработки и что Сирия выполнила свои обязательства перед организацией», — подчеркнул постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джафари.

Реальную химическую лабораторию в Думе создали не правительственные войска, а боевики. После освобождения города ее обследовали российские специалисты.

«Выявлено большое количество веществ — гексамин, который может быть использован как для производства взрывчатых веществ, так и для синтеза отравляющего вещества типа зарин», — пояснил специалист войск радиационной, химической и биологической защиты, полковник Александр Родионов

«Трамп не знает, что такое этика, не интересуется истиной и общечеловеческими ценностями. Его лидерские амбиции сосредоточены на собственном эгоизме и на личной преданности каждого к нему лично», — говорится в книге «Высшая степень преданности» Джеймса Коми.

Однако крепкую команду собрать не получается — чиновники пошли не те, подставляют шефа. Оказывается, Трамп хотел выслать из-за «дела Скрипалей» столько же российских дипломатов, сколько и европейские страны, но помощники якобы намудрили с цифрами, и вместо трех-четырех россиян Америку покинули 60. А теперь и представитель в ООН Ники Хейли взяла и анонсировала в прошлое воскресенье новые антироссийские санкции.

«Новые антироссийские санкции будут уже очень скоро. Их огласят уже в течение дня», — заявила Хейли.

По данным газеты The New York Times, хозяин Белого дома увидел это выступление по телевизору, и, по словам информированного источника, разозлился. Что касается его, то он не принял такого решения.

«Мы введем санкции, как только они действительно этого заслужат», — сказал Трамп.

В чем Трампу действительно нет равных, так это в искусстве увольнять. Прямо как в его давнем телешоу «Кандидат». Госсекретаря Тиллерсона президент уволил через Twitter и настоял, чтобы замглавы ФБР Маккейба сняли не абы когда, а за два дня до выхода на пенсию, чтобы лишить доплаты за выслугу лет.

«Он не может работать в команде, он глухой к мнению других людей, поэтому он легко расстается с настоящими профессионалами, знающими людьми. Это нарцисс высшей категории. Он в первую очередь сконцентрирован на себе, он себя считает самым умным, самым красивым, самым могущественным. Поэтому поддерживать этот имидж — это самое главное, это его жизненная стратегия», — подчеркнул политолог Дмитрий Михеев

Полезной для имиджа была бы и маленькая победоносная война в Сирии. Если бы сирийцы не мешали.

«Этот удар по Сирии — крупнейший провал американцев в смысле великости. Когда 70% его ракет были сбиты допотопными советскими системами ПВО — пукалками, как их вообще называли, 60-х годов», — отметил журналист Александр Гурнов

Трамп и здесь пытался отыграться и заявил, что на самом деле все его «умные ракеты» попали в цель. Но его подвели дезертиры — два таких «умных боеприпаса» решили не взрываться, их обезвредили и доставили для исследований в Россию. Когда ставишь себя во главе всего мира, нельзя доверять никому. Кругом враги.

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