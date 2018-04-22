Шашлыки, танцы и цветущие донские просторы: красочный фоторепортаж с фестиваля «Воспетая степь»

Ростовской области сегодня, 22 апреля, прошел фестиваль экотуризма «Воспетая степь». Его проводят уже в седьмой раз и всегда именно в апреле, ведь именно в этом месяце цветут дикие степные тюльпаны и ирисы.

Ростовский заповедник находится в Орловском районе

Любой желающий мог научиться мастерить забор из ивовых прутьев

Вот такие расписные самовары создают донские мастера

Природный заповедник «Ростовский», в котором проходит фестиваль, находится на юго-востоке нашей области, в Кумо-Манычской впадине. Главное богатство, охраняемое заповедником, — степь, где обитают редкие виды животных и птиц, растут краснокнижные растения.

А вот главный символ фестиваля — тюльпан Шренка, названный в честь путешественника Александра Шренка

Девчонки демонстрировали самодельные платья из бумажных цветов

Дети играли в веселые народные игры

В этом году фестиваль посетили примерно 7000 человек

Какой же праздник без вкусной еды? Шашлык, пироги, плов — выбирай, что хочешь!

В этом году на фестиваль приехали 7000 человек. Погода сегодня как раз подходила для отдыха на природе — с шашлычками, песнями и танцами. Кроме того, приехавшие из разных уголков области дончане воодушевленно учились плести заборы из ивовых прутьев и делать бумажные цветы. А изюминкой праздника стали прогулки на лошадях.

На центральной площадке выступали творческие коллективы области

Милота, не правда ли?

И еще немного снимков с фестиваля.

Степные тюльпаны в основном красные, желтые встречаются очень редко

По древней легенде, однажды радуга осыпалась на землю и подарила нам прекрасные цветы всевозможных оттенков

Изюминкой праздника стали прогулки на лошадях

Мастер-класс по изготовлению тюльпанов-оригами пользовался успехом