Макрон заявил, что сделка с Ираном по атому несовершенна

Макрону был задан вопрос о том, будет ли ошибкой со стороны президента США Дональда Трампа отказаться от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). «Является ли это соглашение совершенным? Идеально ли СВПД с точки зрения наших отношений с Ираном ? Нет», — констатировал президент Франции.

"Но, что касается атома, какие имеются варианты лучше? Я таких не вижу", — добавил Макрон. «У меня нет плана Б относительно атома, — подчеркнул он. — Мы будем обсуждать этот вопрос».

Макрон подчеркнул, что текущее положение, касающееся ядерной программы Ирана, «лучше, чем ситуация северокорейского образца». Вместе с тем он добавил: «Я не удовлетворен положением вещей относительно Ирана, я хочу бороться против баллистических ракет, я хочу сдержать его [Ирана] влияние в регионе». Макрон высказался в пользу того, чтобы СВПД «было дополнено» положениями, касающимися ракетной программы Ирана и «регионального сдерживания».

Россия, Великобритания, В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН Китай , США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий предусматривает отмену санкций ООН , США и ЕС , наложенных на Иран из-за его ядерной программы, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки.

12 января этого года Трамп заявил, что США прекратят участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения. Американский лидер напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано «лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки».